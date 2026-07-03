Κλοπή κοσμημάτων από μέλος εφοπλιστικής οικογένειας: «Πήραν ακόμη και μετάλλια του Βασιλιά Κάρολου»

Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις κλοπής μέσω εξαπάτησης, καθώς οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά και προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, (ΔΕΗ) εξαπατώντας γόνο εφοπλιστικής οικογένειας.

Στην εκπομπή live news του Mega ανέφεραν ότι η γυναίκα που έπεσε θύμα τόνισε πως ένας εκ των δραστών ήταν γύρω στα 25, μελαμψός και πριν της είχαν πει ότι θα πρέπει τα κοσμήματα να τα πάει σε ένα δωμάτιο και να τα βάλει πάνω σε ξύλινο τραπέζι.

Η γυναίκα ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες τους.

Όπως γίνεται γνωστό, της πήραν μετάλλια από τον βασιλιά Κάρολο αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι τα κοσμήματα ήταν μεγάλης αξίας, καθώς υπήρχαν και διαμάντια.

Της απέσπασαν κοσμήματα 1 εκατομμυρίου ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτήδειοι την κάλεσαν στο τηλέφωνο λέγοντας ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο οίκημα και ζητώντας της να ξεχωρίσει χρήματα και κοσμήματα για να τα προστατεύσει και να περάσουν να τα πάρουν.

Σατανική σύμπτωση, μία ημέρα πιο πριν, η ίδια είχε πάει σε εταιρεία ρεύματος προκειμένου να πληρώσει τον λογαριασμό, ο οποίος ωστόσο ήταν αισθητά υψηλός.

«Μου είπε όλο το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις περίεργες που πρέπει να διερευνηθούν. Τα κοσμήματα είναι πολλά. Από ό,τι μου είπε αυτή γυναίκα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, όλα με διαμάντια. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο», λέει για το συμβάν ο Γιώργος Καλλιακμάνης, περιγράφοντας το περιστατικό.

«Μου είπε ότι δεν θα το έκανε, αλλά επειδή ‘γύρισα από εκεί που πήγα να πληρώσω τον λογαριασμό και μου είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα και μόλις έρχομαι με παίρνουν τηλέφωνο, πίστεψα ότι μου λένε αλήθεια γιατί πριν για αυτό μιλούσα», καταλήγει.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα πήγε στις 22 Ιουνίου να πληρώσει έναν λογαριασμό ρεύματος.

«Το πρωί εκείνης της μέρας είχα πάει στη ΔΕΗ γιατί είχα ένα πρόβλημα με ένα λογαριασμό. Τους εξήγησα τι είναι και μου είπαν ότι θα με πάρουν τηλέφωνο για να δούμε πώς θα το λύσουμε», κατήγγειλε.

«Τα δύο μόνο δαχτυλίδια κόστιζαν 200.000 ευρώ. Όλα είναι διαμάντια η αξία ανεκτίμητη. Της ήρθε 1.000 ευρώ και πήγε σε έναν υπάλληλο. Της λέει πάρα πολλά τα λεφτά οπότε ελάτε αύριο να το ψάξουμε», είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Η γυναίκα γυρνάει στο σπίτι της και κατά σατανική σύμπτωση χτυπά το σταθερό τηλέφωνο και της λένε: «Σας τηλεφωνούμε από τη ΔΕΗ, για να σας βοηθήσουμε να τακτοποιηθεί ο λογαριασμός». Εκεί την έπαθα! Τον πίστεψα! Μου μιλούσε πολλή ώρα και μου είπε ότι θα γίνει μία έκρηξη και πρέπει να βγάλω έξω από το σπίτι ό,τι έχω σε χρήματα και σε κοσμήματα και σε μέταλλο, σε χρυσό, γιατί ειδάλλως θα γίνει μία έκρηξη», πρόσθεσε στην καταγγελία της.

«Κι εγώ σαν κουτή τον πίστεψα. Έβγαλα όλα τα πράγματα έξω. Όλα τα κοσμήματά μου. Αυτός άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα, δεν τον είδα, τα πήρε κι έφυγε. Πάντως εμένα με πήραν τηλέφωνο στο σταθερό, στο σπίτι. Από ποιον αριθμό δεν το πρόσεξα από την ταραχή μου. Που σημαίνει ότι ίσως με παρακολουθούσαν για να ξέρουν ότι βγήκα και γύρισα από τη ΔΕΗ, γιατί μόλις μπήκα σπίτι με πήρανε τηλέφωνο», λέει.

Κάπως έτσι κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα με διαμάντια και ημιπολύτιμες πέτρες η αξία των οποίων μπορεί να ξεπερνά και το 1 εκατομμύριο.

«Είναι κοσμήματα μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλης αξίας. Τα είχα στο σπίτι κρυμμένα σε μέρος που κανείς δεν θα μπορούσε να τα βρει. Όλα τα πήρε, όλα. Και διαμάντια, πολύ, πολύ βαριά κοσμήματα. Τα είχα φέρει από την Αγγλία, γιατί έλεγα ότι θα ζήσω πιο πολύ στην Ελλάδα και την έπαθα. Τώρα κάνω την λίστα των κλοπιμαίων για να τους την πάω στην αστυνομία μήπως καταφέρουν να εντοπίσουν τα πιο ιδιαίτερα τουλάχιστον, που δεν θα μπορούσε να τα έχει κάποιος άλλος».