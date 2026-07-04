Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση της Αιγύπτου στους «16» μετά το 4-2 στα πέναλτι επί της Αυστραλίας – Δείτε τα γκολ

Η Αίγυπτος προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε την Αυστραλία με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, στο Ντάλας. Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν έγραψε ιστορία, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά θέση στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση είχε χαμηλό ρυθμό σε αρκετά διαστήματα, αλλά είχε ένταση, κρίσιμες φάσεις και καθοριστικές στιγμές. Η Αίγυπτος προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Ασούρ, ενώ η Αυστραλία ισοφάρισε στο δεύτερο μέρος με αυτογκόλ του Χανί. Η παράταση δεν άλλαξε το σκορ και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, όπου οι Αιγύπτιοι ήταν απόλυτα εύστοχοι.

Το γκολ του Ασούρ έδωσε προβάδισμα στην Αίγυπτο

Η Αυστραλία απείλησε πρώτη στο 5ο λεπτό. Ο Βολπάτο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Σουμπίρ.

Η Αίγυπτος απάντησε στο 13ο λεπτό και άνοιξε το σκορ. Ο Χαφέζ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ασούρ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπιτς για το 1-0.

Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν διατήρησε τον έλεγχο του σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Αυστραλία κράτησε την μπάλα σε ορισμένα διαστήματα, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει σταθερή πίεση. Ο Μπέχιτς απείλησε στο 35ο λεπτό με συρτό σουτ, αλλά ο Σουμπίρ μπλόκαρε χωρίς δυσκολία.

Η Αυστραλία ισοφάρισε με αυτογκόλ του Χανί

Η Αίγυπτος μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 46ο λεπτό. Ο Μαρμούς βρέθηκε απέναντι από τον Μπιτς, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η Αυστραλία έφτασε στην ισοφάριση στο 55ο λεπτό. Ο Ο’Νιλ εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά και ο Χανί, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το αυτογκόλ του Χανί ήταν το 13ο στη φετινή διοργάνωση, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Αιγύπτιος αμυντικός είχε σημειώσει αυτογκόλ και σε προηγούμενο παιχνίδι της διοργάνωσης, γεγονός που τον έφερε σε μια σπάνια στατιστική κατηγορία στην ιστορία των Μουντιάλ.

Μετά την ισοφάριση, η Αυστραλία προσπάθησε να ανεβάσει την πίεσή της, αλλά δεν δημιούργησε πολλές καθαρές ευκαιρίες. Η Αίγυπτος άγγιξε το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις, όταν ο Ραμπιά πήρε κεφαλιά μετά από σέντρα του Σαλάχ. Ο Μπιτς πραγματοποίησε κρίσιμη επέμβαση και κράτησε το 1-1, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Η παράταση δεν έβγαλε νικητή

Η Αίγυπτος είχε την πρώτη καλή στιγμή στην παράταση. Στο 93ο λεπτό, ο Σαλάχ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το δεξί βολέ του πέρασε άουτ.

Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν κράτησε περισσότερο την μπάλα και προσπάθησε να βρει χώρους στην άμυνα της Αυστραλίας. Οι Αυστραλοί έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία και δεν επέτρεψαν πολλές καθαρές τελικές.

Στο δεύτερο μέρος της παράτασης, η Αίγυπτος συνέχισε να πιέζει χωρίς αποτέλεσμα. Η Αυστραλία άντεξε αμυντικά και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος του έξτρα χρόνου.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Άουτ η εκτέλεση του Σούταρ

Άουτ η εκτέλεση του 0-1: Γκολ ο Σάμπερ

Γκολ ο 1-1: Γκολ ο Ιρβάιν

Γκολ ο 1-2: Γκολ ο Ραμπιά

Γκολ ο 2-2: Γκολ ο Μέιμπιλ

Γκολ ο 2-3: Γκολ ο Σαλάχ

Γκολ ο 2-3: Δοκάρι και άουτ η εκτέλεση του Χέρινγκτον

Δοκάρι και άουτ η εκτέλεση του 2-4: Γκολ ο Αμπντελμαγκουίντ

Η Αίγυπτος εκτέλεσε εύστοχα και τα τέσσερα πέναλτι που χρειάστηκε. Η Αυστραλία αστόχησε με τους Σούταρ και Χέρινγκτον, με αποτέλεσμα οι Αιγύπτιοι να επικρατήσουν με 4-2 και να πάρουν την πρόκριση.

Η επόμενη αντίπαλος της Αιγύπτου θα προκύψει από το ζευγάρι Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι. Οι «Φαραώ» συνεχίζουν στη διοργάνωση μετά από μία πρόκριση που κρίθηκε στην ψυχραιμία, στην αποτελεσματικότητα και στην απόλυτη ευστοχία από την άσπρη βούλα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γουστάβο Τεχέρα

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Τσιρκάτι, Μπος, Μπεχίτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο’Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα, Βολπάτο.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Γιασέρ Ιμπραΐμ, Χανί, Ραμπιά, Χαφέζ, Ασούρ, Ζίκο, Φάτι, Άτια, Σαλάχ, Μαρμούς.