Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: Διασωληνωμένος τουρίστας μετά από σύγκρουση γουρούνας με λεωφορείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν ένα τετράτροχο όχημα τύπου γουρούνα συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τετράτροχο όχημα φέρεται να βγήκε από παρακείμενο στενό και να προσέκρουσε στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά και είχε προτεραιότητα.

Δύο τραυματίες από τη σύγκρουση

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στη γουρούνα. Ο ένας φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες είναι νεαροί τουρίστες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Ο βαρύτερα τραυματισμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχει διασωληνωθεί.

Το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος