Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: Διασωληνωμένος τουρίστας μετά από σύγκρουση γουρούνας με λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Λαγανά Ζακύνθου, όταν τετράτροχο όχημα τύπου γουρούνα συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο. Δύο νεαροί τουρίστες τραυματίστηκαν, με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν γουρούνα συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.
  • Δύο νεαροί τουρίστες που επέβαιναν στη γουρούνα τραυματίστηκαν. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
  • Το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν ένα τετράτροχο όχημα τύπου γουρούνα συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τετράτροχο όχημα φέρεται να βγήκε από παρακείμενο στενό και να προσέκρουσε στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά και είχε προτεραιότητα.

Δύο τραυματίες από τη σύγκρουση

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στη γουρούνα. Ο ένας φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες είναι νεαροί τουρίστες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Ο βαρύτερα τραυματισμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχει διασωληνωθεί.

Το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος

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