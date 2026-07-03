Ανατράπηκε νταλίκα στην Κορίνθου-Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού – Εγκλωβισμένος ο οδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε το βράδυ της Παρασκευής στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο 97ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το korinthostv, το βαρύ όχημα κινούνταν στο σημείο, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του. Η νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις έσπασε και στη συνέχεια κατέληξε εκτός του οδοστρώματος, σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανατράπηκε.

Ο οδηγός τραυματίστηκε από το τροχαίο. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Επί τόπου βρίσκονται επίσης περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.