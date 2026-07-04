Μίσιγκαν: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Παρασκευή στο Fairlane Town Center, εμπορικό κέντρο στο Ντίρμπορν του Μίσιγκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:25, τοπική ώρα, όταν ξέσπασε διαμάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες νεαρών. Η Αστυνομία έλαβε αναφορά για πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 13:30. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τρία άτομα με τραύματα από σφαίρες.

Multiple people shot at Fairlane mall Friday afternoon. Listen to WWJ-AM 950 to hear from witnesses.

📸: @darrylinhornetv pic.twitter.com/MP0UZRLtYP — WWJ 950 (@WWJ950) July 3, 2026

Τι ανέφερε η Αστυνομία

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ντίρμπορν, Ίσα Σαχίν, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν τυχαία πράξη βίας.

«Φαίνεται ότι δεν επρόκειτο για τυχαία πράξη βίας. Ήταν ανάμεσα σε δύο πλευρές που γνώριζαν η μία την άλλη εδώ στο εμπορικό κέντρο. Ξεκίνησε ένας καβγάς, ο οποίος κλιμακώθηκε σε πυροβολισμούς», είπε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από τους τραυματίες πέθανε μέσα στο εμπορικό κέντρο, ενώ ακόμη ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Ο τρίτος τραυματίας μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για νοσηλεία. Πληροφορίες για την κατάστασή του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο Ίσα Σαχίν ανέφερε ότι τα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό είναι νεαρής ηλικίας, στα τέλη της εφηβείας ή στις αρχές της δεκαετίας των 20 ετών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι «μεγαλύτεροι από τα παιδιά μου στο σπίτι».

Σε εξέλιξη η έρευνα για το κίνητρο

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πιστόλια και ότι είχαν μεταφερθεί μέσα στο εμπορικό κέντρο. Η Αστυνομία δεν έχει ακόμη εξακριβώσει το κίνητρο των πυροβολισμών, ενώ πληροφορίες για τον δράστη ή τους δράστες δεν είχαν δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα.

Άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη διαμάχη ανακρίνονταν στο αστυνομικό τμήμα, μαζί με μάρτυρες. Η Αστυνομία κάλεσε όποιον έχει πληροφορίες ή είδε το περιστατικό να επικοινωνήσει με το Τμήμα στο 313-943-2240.

🚨#BREAKING: THERE IS A MASSIVE ACTIVE SHOOTER SITUATION TAKING PLACE IN FAIRLANE MALL IN DEARBORN MICHIGAN. PEOPLE ARE HIDING IN STOCK ROOMS AND RUNNING FOR THEIR LIVES. PLEASE PRAY!!!! WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!! pic.twitter.com/837dkGsKoq — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 3, 2026

«Η απώλεια ζωής είναι τραγική», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας. «Αυτού του είδους οι πράξεις βίας είναι εντελώς απαράδεκτες», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Ντίρμπορν ανέφερε ότι η έρευνα παραμένει ενεργή και βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ζητάμε από κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν την περιοχή, όσο οι αστυνομικοί ασφαλίζουν τη σκηνή και οι ερευνητές εκτελούν το έργο τους», σημείωσε.

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε μετά τους πυροβολισμούς. Οι Αρχές σχεδίαζαν να το κρατήσουν κλειστό όσο συνεχιζόταν η έρευνα. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει πολίτες να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπάρχει πρόσθετη απειλή για το κοινό. Ο δήμαρχος του Ντίρμπορν, Αμπντάλα Χαμούντ, κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από το Fairlane Mall, όσο οι Αρχές ασφαλίζουν τον χώρο και ερευνούν το περιστατικό.

Κοντινές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων το Henry Ford Medical Center Fairlane, τέθηκαν επίσης σε καθεστώς lockdown, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Corewell Health Dearborn Hospital για περίθαλψη.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν οι πυροβολισμοί, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο των ατόμων που εμπλέκονται στη διαμάχη.