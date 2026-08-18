Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο: Η χειρότερη ημέρα από τον Φεβρουάριο του 2023

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Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο σημειώθηκαν το πρωί σήμερα, με τουρκικά οπλισμένα μαχητικά και την Πολεμική Αεροπορία να απαντά με μαζικές αναχαιτίσεις και αερομαχίες, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, κλειδώνοντας ένα τουρκικό μαχητικό στα ραντάρ κατάρριψης.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η χειρότερη ημέρα από τον Φεβρουάριο του 2023, οπότε και η πολιτική των σεισμών έφερε αρχικά την νηνεμία στο Αιγαίο, για να ακολουθήσουν τα «ήρεμα νερά», καταγράφηκε σήμερα στο Αιγαίο.

Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, τα 2 εκ των οποίων οπλισμένα, αλλά κι ένα κατασκοπευτικό CN-235 και 4 drones τύπου AKINCI.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το πιο σοβαρό σημειώθηκε στις 9.00 το πρωί, από δύο σχηματισμούς τουρκικών μαχητικών F-16, 1Χ3 μαχητικά και 2 ζεύγη από τα οποία τα δύο ήταν οπλισμένα. Τα τουρκικά μαχητικά κινήθηκαν στις περιοχές από Χίο μέχρι Λέσβο, προχωρώντας σε 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Ακαριαία ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας που απογείωσε συνολικά 16 οπλισμένα μαχητικά από τις σμηναρχίες ετοιμότητας (readiness) τα οποία προχώρησαν σε μαζικές αναχαιτίσεις των τουρκικών αεροσκαφών.

Ωστόσο, το οπλισμένο ζεύγος των μαχητικών προχώρησε σε σκληρές αερομαχίες με τα ελληνικά μαχητικά, από τις οποίες η μία κατέληξε σε εμπλοκή, δηλαδή κλειδώθηκε από τα «γαλάζια» ραντάρ σε θέση κατάρριψης.

Επιπλέον 17 παραβιάσεις του ΕΕΧ κατέγραψαν τα 4 drones τύπου Akinci, διαμηνύοντας εμφατικά ότι οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος επέστρεψαν για να μείνουν για τα καλά.

Σε ότι αφορά το κομμάτι των παραβάσεων των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών, το κοντέρ της τουρκικής προκλητικότητας έγραψε 14, 3 από τους σχηματισμούς των μαχητικών, 9 από τα UAV και 2 από το CN-235.