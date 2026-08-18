Ο Κολυδάς προειδοποιεί για «ισχυρό και παρατεταμένο θερμό επεισόδιο» – Πού θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Δυσάρεστα νέα για τον καιρό από τις 23 Αυγούστου έγιναν γνωστά, δια στόματος Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος κάνει λόγο για ένα «ισχυρό και σχετικά παρατεταμένο θερμό επεισόδιο», με θερμοκρασίες κατά 4 έως 6 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Μάλστα, στην ανάρτησή του, προβλέπει ότι ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να καταγράφονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, μέχρι και τις 26 Αυγούστου.

Επισημαίνει δε ότι στην Αθήνα και στην Πάτρα και οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, καθώς προβλέπονται κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κατά την κορύφωση του επεισοδίου.

«Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας», τονίζει.

Η ανάρτηση Κολυδά

Τα τελευταία ensemble προγνωστικά στοιχεία αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Οι προγνώσεις των ECMWF ENS και GEFS συμφωνούν ως προς τη γενική τάση, παρουσιάζουν όμως διαφορές ως προς την ένταση της θερμής εισβολής. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, καθώς ακόμη δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε με βεβαιότητα για ένα γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 32–33°C στις 18 Αυγούστου ανεβαίνει σταδιακά και σύμφωνα με τη διάμεσο του ECMWF ENS πλησιάζει τους 38°C στις 24–26 Αυγούστου. Το GEFS εμφανίζεται κατά διαστήματα θερμότερο, προσεγγίζοντας τους 39–40°C.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη, όπου από τους 32–33°C περνάμε σταδιακά στους 36–37°C, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος των ελάχιστων θερμοκρασιών προς τους 26°C.

Στη Λάρισα, όπως συνήθως συμβαίνει σε θερμές καταστάσεις λόγω της ηπειρωτικότητας, η άνοδος είναι περισσότερο έντονη. Το ECMWF ENS οδηγεί τη μέγιστη κοντά στους 37–38°C, ενώ το GEFS παρουσιάζει ένα σαφώς θερμότερο σενάριο, με τιμές που φτάνουν ακόμη και περίπου τους 40–41°C.

Στην Πάτρα, τέλος, το ECMWF κινείται στην κορύφωση γύρω στους 37°C, ενώ και εδώ το GEFS εμφανίζεται θερμότερο, πλησιάζοντας κατά περιόδους τους 40°C.

Με μια πρώτη σύγκριση με τις κλιματικές τιμές του Αυγούστου, οι προβλεπόμενες μέγιστες βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά η θετική απόκλιση να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πρόκειται επομένως για μια σαφή θερμή ανωμαλία και όχι απλώς για συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα και την Πάτρα τα ensemble φέρνουν τις ελάχιστες ακόμη και κοντά στους 28–29°C κατά την κορύφωση του επεισοδίου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν προτιμότερο να είμαστε ακόμη συγκρατημένοι ως προς τον χαρακτηρισμό «καύσωνας».Τα ensemble δείχνουν με αρκετά μεγάλη συνέπεια ότι έρχεται μια περίοδος σημαντικά υψηλότερων θερμοκρασιών. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η ίδια βεβαιότητα για το εάν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες —ιδιαίτερα οι τιμές των 40°C και άνω— θα αποκτήσουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και διάρκεια.

Επιπλέον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των δύο βασικών ensemble συστημάτων. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο από το ECMWF ENS, ιδιαίτερα στις μέγιστες θερμοκρασίες. Το ECMWF προς το παρόν διατηρεί ένα σχετικά ηπιότερο σενάριο, χωρίς όμως να αναιρεί την έντονη θερμή τάση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μετά τις 24–25 Αυγούστου αυξάνεται η διασπορά των ensemble μελών. Όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται φυσιολογικά και η αβεβαιότητα για το ακριβές ύψος της θερμοκρασίας.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία, λοιπόν, η ασφαλέστερη διατύπωση είναι ότι η χώρα οδεύει προς ένα ισχυρό και σχετικά παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, με θερμοκρασίες περίπου 4–6°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.Το κρίσιμο διάστημα φαίνεται να είναι οι 24 και 25 Αυγούστου, ενδεχομένως και η 26η Αυγούστου.Εάν στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθούν ή ενισχυθούν τα θερμότερα σενάρια, με 38–40°C ή και υψηλότερες θερμοκρασίες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε θα υπάρχουν πλέον ισχυρότερα επιχειρήματα για τον χαρακτηρισμό του επεισοδίου ως καύσωνα.

Προς το παρόν, λοιπόν, κρατάμε την ισχυρή θερμή τάση ως το πιο αξιόπιστο μήνυμα της πρόγνωσης και περιμένουμε τις επόμενες ανανεώσεις για να διαπιστώσουμε εάν το θερμό επεισόδιο θα περάσει τελικά το κατώφλι του καύσωνα».