Ο πολιτικός και ακαδημαϊκός κόσμος αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

Ο πολιτικός και ακαδημαϊκός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον διανοούμενο, Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο οποίος ως Καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπως και σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του εστιάζοντας κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και της μεταμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας. Σε ένδειξη πένθους, η σημαία στην Ακαδημία Αθηνών θα κυματίζει μεσίστια για τις επόμενες 3 ημέρες.

ΠΑΣΟΚ: Ο Κ. Τσουκαλάς άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού φαινομένου

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ακαδημαϊκού και διανοητή, Κωνσταντίνου Τσουκαλά. «Με το έργο του ο εκλιπών άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά του στην πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης. Συλλυπητήρια στους οικείους του», κατέληξε στο μήνυμά του.

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο δάσκαλο

Στην ακαδημαϊκή και πνευματική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά ως Καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως και σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής αναφέρθηκε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξήρε, μάλιστα, την συμβολή του στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ο ίδιος «άφησε πίσω του ένα πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο που επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε την ελληνική κοινωνία, το κράτος, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές ανισότητες και τους μηχανισμούς αναπαραγωγής τους», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν περιορίστηκε ποτέ στα όρια της πανεπιστημιακής αίθουσας. Υπήρξε ενεργός δημόσιος διανοούμενος, με σταθερή παρουσία στις μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές συζητήσεις της εποχής του και βαθιά σχέση με τις αξίες και τους αγώνες της Αριστεράς», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι το 2015 αποδέχθηκε να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη βουλευτής σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική Αριστερά.

«Αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο δάσκαλο, έναν βαθιά πολιτικό διανοούμενο και έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη γνώση με την κριτική σκέψη και τη δημόσια παρέμβαση», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλήξει: «Η ελληνική Αριστερά και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από σήμερα φτωχότερες».

Τσίπρας: Έ νας από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας”

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» έγραψε στα social media ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας.

Το ξεχωριστό μήνυμα του Ευάγγελου Βενιζέλου

Σε ένα ξεχωριστό μήνυμά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος αφού εξέφρασε τη θλίψη του για τον «συγκάτοικό» του στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπως χαρακτηριστικά είπε, υπογράμμισε: «Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κατάφερε να μείνει πάντα νέος αναζητώντας διαρκώς νέες ερμηνευτικές προτάσεις, ενώ αυτές που είχε αναδείξει πριν από πενήντα και πλέον χρόνια ως εργαλεία για την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας έχουν καταστεί εδώ και δεκαετίες κοινής αποδοχής».

«Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη και αγάπη τον συγκάτοικό μου στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον χρήστη της ίδιας τηβέννου, αυτής του παιδικού του φίλου και δασκάλου μου Δημήτρη Τσάτσου», πρόσθεσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. «Αποχαιρετώ το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που κατά βάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, την ικανότητά του να αναθεωρεί. Η Φωτεινή που φώτισε τη ζωή του τώρα καλείται να διαφυλάξει μια μεγάλη παρακαταθήκη», κατέληξε στο μήνυμά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Ακαδημίας Αθηνών για τον εκλιπόντα

Την βαθύτατη θλίψη της εκφράζει η Ακαδημία Αθηνών για την εκδημία του «Ακαδημαϊκού και εξέχοντος επιστήμονος στο πεδίο της Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας», Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Υπενθυμίζοντας ότι «ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εξελέγη το 2025 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στην έδρα ‘Κοινωνιολογίας-Κοινωνικής Θεωρίας’, στη Γ’ Τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών», ο ίδιος «υπήρξε ένας σπουδαίος στοχαστής και μία εμβληματική προσωπικότητα στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ακαδημία Αθηνών.

«Περνάει στην αιωνιότητα ως ένας σημαίνων Κοινωνικός Φιλόσοφος, ο οποίος άφησε μία πολύτιμη παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή κοινότητα με το πολυσχιδές ακαδημαϊκό του έργο, την οξυδερκή κριτική του θεώρηση αλλά και την καθοριστική συμβολή του ως ενεργού πολίτη, ενισχύοντας ουσιαστικά την Κοινωνία των Πολιτών», υπογραμμίζει στο συλλυπητήριο μήνυμά της η Ακαδημία Αθηνών κάνοντας λόγο για «δυσαναπλήρωτο κενό».