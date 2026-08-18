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Τραμπ: «Νέα επικράτεια των ΗΠΑ τα Στενά του Ορμούζ» – Ο αυτοσχέδιος χάρτης και η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει, μέσω αυτοσχέδιου χάρτη, την πρόθεσή του να κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια, εντείνοντας τις σχέσεις με το Ιράν. Ταυτόχρονα, το Κατάρ παρεμβαίνει, ζητώντας από το Ομάν και το Ιράν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία τους για το θαλάσσιο πέρασμα, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ. Στενά του Ορμούζ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει με αυτοσχέδιο χάρτη ότι θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.
  • Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε την απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι δήλωσαν: «Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεών μας».
  • Το Κατάρ ζητά από το Ομάν και το Ιράν να οριστικοποιήσουν την συμφωνία τους για το θαλάσσιο πέρασμα, προκειμένου να σιγήσει η ένταση στην περιοχή.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στα social media έναν αυτοσχέδιο χάρτη με τον οποίο ανακήρυξε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανική επικράτεια, προκαλώντας την αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, το Κατάρ ζητεί από το Ομάν και το Ιράν να οριστικοποιήσουν την συμφωνία τους για το θαλάσσιο πέρασμα, προκειμένου να σιγήσει η ένταση στην περιοχή.

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Η ανάρτηση του Τραμπ

Στις τελευταίες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το ζήτημα της επέκτασης της αμερικανικής επικράτειας στα Στενά του Ορμούζ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την λήξη της 60ημερης συμφωνίας της Ελβετίας, η οποία εν τοις πράγμασι δεν ίσχυσε.

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Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης

Η ανάρτησή του στο truth social με έναν αυτοσχέδιο χάρτη, προκάλεσε την απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης που είπαν: «Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεών μας, και ο εχθρός δεν ξέρει τι να κάνει και βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας».

Ο δε αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί έσπευσε να σχολιάσει μέσω του Χ: «Ακριβώς όπως ο Τραμπ έγραψε σωστά το όνομα του Περσικού Κόλπου, έτσι και εμείς θα διορθώσουμε σύντομα την παρανόησή του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ».

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Τραμπ: Παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν

Λίγο αργότερα επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα του ανάρτηση λέγοντας:  «Δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν». «Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ», υπογράμμισε. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά. Όλες οι θαλάσσιες νάρκες έχουν αφαιρεθεί ή ανατιναχθεί», κατέληξε στο μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η παρέμβαση του Κατάρ

Την ίδια ώρα, το Κατάρ, ένας από τους μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα ότι «μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ θα διευκολύνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

«Περιμένουμε επίσης μια συμφωνία μεταξύ του σουλτανάτου του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τα Στενά, που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζέντ Αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου. «Η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα μας επιτρέψει να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι: «Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ».

Η αναταραχή στην περιοχή καλά κρατεί, καθώς χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν «αν το σουλτανάτο εμποδίσει μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ».

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