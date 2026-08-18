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Ρέθυμνο: Ελεύθερος υπό όρους ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για τη φωτιά στα Σελλιά

Ένας 35χρονος Ισραηλινός αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, αφού κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στα Σελλιά Ρεθύμνου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα όπου διέμενε.

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Πυροσβεστική, Πυροσβέστες, Φωτιά, Βοιωτία
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στα Σελλιά στο Ρέθυμνο.
  • Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, καθώς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα.
  • Οι όροι που του επιβλήθηκαν είναι η καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ, καθώς και η υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στα Σελλιά στο Ρέθυμνο και φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα όπου διέμενε μαζί με άλλους επισκέπτες.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά την απολογία του, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Βαγγέλη Φανουργάκη, οι όροι που επιβλήθηκαν στον εντολέα του είναι η καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ, καθώς και η υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

 

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