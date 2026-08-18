Ρέθυμνο: Ελεύθερος υπό όρους ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για τη φωτιά στα Σελλιά

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στα Σελλιά στο Ρέθυμνο και φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα όπου διέμενε μαζί με άλλους επισκέπτες.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά την απολογία του, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Βαγγέλη Φανουργάκη, οι όροι που επιβλήθηκαν στον εντολέα του είναι η καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ, καθώς και η υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.