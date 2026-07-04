Ματίνα Νικολάου: «Το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί δεν είναι τα χρήματα, αλλά ο χρόνος σου»

Η Ματίνα Νικολάου μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο μεγάλωμα του γιου της, Παναγιώτη, αλλά και για τις ενοχές που ένιωθε όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις την κρατούσαν μακριά από το σπίτι.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και στη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον μοναχογιό της, στον ρόλο που είχε η γιαγιά του στην ανατροφή του, αλλά και στη σημασία που έχει ο χρόνος στη σχέση ενός γονέα με το παιδί του.

Η σχέση με τον γιο της και οι δυσκολίες λόγω εργασίας

Η Ματίνα Νικολάου επισήμανε αρχικά: «Ο Παναγιώτης μεγάλωσε σε μεγάλο βαθμό με τη γιαγιά του, επειδή εγώ εργαζόμουν συνεχώς. Της οφείλω πολλά γι’ αυτό».

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν δυσκολίες όταν εργαζόταν, η Ματίνα Νικολάου απάντησε: «Όταν δούλευα πολύ, δημιουργήθηκαν κάποια κενά ανάμεσα σε εμένα και στον Παναγιώτη. Πιστεύω όμως ότι αργότερα κατάφερα να τα καλύψω. Το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί δεν είναι τα χρήματα, αλλά ο χρόνος σου. Ο χρόνος δημιουργεί σύνδεση, αναμνήσεις και σχέσεις ζωής. Παρ’ όλα αυτά, στην εφηβεία του δεν έτρεχα να τον ψάχνω σε μπαράκια και νυχτερινές εξόδους. Η μουσική ήταν πάντα η μεγάλη του αγάπη και του γέμιζε τον χρόνο δημιουργικά. Πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να καταλαβαίνουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες των παιδιών τους.

Υπάρχουν παιδιά που από μικρά είναι εξαιρετικοί μαθητές. Τους αρέσουν το διάβασμα, το σχολείο, οι εξετάσεις. Γράφουν 18 και 19 με ευκολία. Αυτά τα παιδιά, φυσικά, έχουν μια κλίση προς τις ακαδημαϊκές σπουδές και μπορούν να προχωρήσουν στο πανεπιστήμιο. Αν όμως το παιδί σου δεν έχει έφεση στο διάβασμα, γιατί να το πιέζεις; Αν δεν μπορεί ή δεν θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, γιατί να το αναγκάζεις; Γιατί να επιμένεις σε ένα σύστημα που βασίζεται στην αποστήθιση και δεν του ταιριάζει;

Το κάνεις για το παιδί ή για να καλύψεις τα δικά σου απωθημένα; Προβάλλεις τους δικούς σου ανεκπλήρωτους στόχους πάνω στη ζωή του παιδιού σου; Αυτό είναι ένα ερώτημα που, πιστεύω, κάθε γονιός οφείλει να θέσει κάποια στιγμή στον εαυτό του».

Οι ενοχές και η ανάγκη για εργασία

Η Ματίνα Νικολάου ρωτήθηκε και για το αν ένιωθε ενοχές όταν έλειπε από το σπίτι λόγω της δουλειάς της. Η ίδια απάντησε ότι υπήρχαν τύψεις, αλλά εξήγησε πως η εργασία ήταν αναγκαία για τη διαβίωση της οικογένειας.

«Ναι. Τύψεις, πες το όπως θες. Αλλά έπρεπε να ζήσουμε. Εργάστηκα παντού. Και ως ηθοποιός και ως τραγουδίστρια και ως παρουσιάστρια και ως καθηγήτρια. Δεν είχα την πολυτέλεια να κάτσω στο σπίτι, να μην εργάζομαι και να αφοσιωθώ στην ανατροφή του Παναγιώτη. Κάποιος έπρεπε να εργαστεί. Αλλά και από την άλλη μεριά, ήθελα κι εγώ να δημιουργήσω μέσα από τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο λεφτά, είναι και έκφραση δημιουργίας».