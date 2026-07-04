Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Το πάρτι για τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους – Δείτε φωτογραφίες

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του μικρότερου γιου τους, Βασίλη, με ένα πάρτι, στιγμιότυπα του οποίου δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Lifestyle

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Βασίλης Σταθοκωστόπουλος
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Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος οργάνωσαν πάρτι για τα δεύτερα γενέθλια του μικρότερου γιου τους, Βασίλη.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν εικόνα από το θέμα του πάρτι και τις λεπτομέρειες του στολισμού. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν εκείνα από τη στιγμή που ο μικρότερος γιος του ζευγαριού έσβησε τα κεράκια της τούρτας.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια κρατούσε τον Βασίλη στην αγκαλιά της, ενώ ο σύζυγός της κρατούσε τον μεγαλύτερο γιο τους. Γύρω από την οικογένεια βρίσκονταν οι μικροί καλεσμένοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη γιορτή.

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