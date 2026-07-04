Κηδεία Χαμενεΐ: Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα συμμετάσχουν στις τελετές

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Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας αρχίζουν στην Τεχεράνη οι πολυήμερες τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς οι ιρανικές αρχές αναμένουν μεγάλη προσέλευση πολιτών στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός των συμμετεχόντων ενδέχεται να φτάσει τα 15 έως 20 εκατομμύρια τις επόμενες ημέρες. Οι τελετές θα διαρκέσουν συνολικά έξι ημέρες και θα πραγματοποιηθούν προς τιμήν του ηγέτη που παρέμεινε στην κορυφή της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Δρακόντεια μέτρα στην Τεχεράνη

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Παράλληλα, αναμένεται προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα.

Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, εκατοντάδες υποστηρικτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θρησκευτικό συγκρότημα Grand Mosalla, αναμένοντας την έναρξη των τελετών.

Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο συνωστισμού, σε περίπτωση μαζικής προσέλευσης πολιτών. Οι φόβοι ενισχύονται από προηγούμενα περιστατικά ποδοπατημάτων σε μεγάλες τελετές στο Ιράν, όπως στις κηδείες του Αγιατολάχ Χομεϊνί και του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το τελετουργικό σε Ιράν και Ιράκ

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα εκτεθεί αρχικά στην Τεχεράνη και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Κομ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πομπή θα περάσει και από την Καρμπάλα του Ιράκ, πριν επιστρέψει στο Ιράν για την ταφή.

Η διαδρομή συνδέεται με σημαντικούς θρησκευτικούς τόπους του σιιτικού Ισλάμ και προσδίδει έντονο συμβολικό χαρακτήρα στις τελετές.

Η ταφή και το ζήτημα της διαδοχής

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι η ταφή θα γίνει στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασχάντ, έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς τόπους του σιιτικού κόσμου. Το σημείο αποτελεί ήδη χώρο ταφής σημαντικών θρησκευτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων.

Οι αρχές παρουσιάζουν την τελετή ως μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα. Την ίδια ώρα, διεθνείς παρατηρητές στρέφουν την προσοχή τους στο ζήτημα της διαδοχής, αναμένοντας ενδείξεις για τον ρόλο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Πηγές: AFP, AP