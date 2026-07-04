Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Άστατος θα είναι ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου, η αστάθεια θα κορυφωθεί κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, στα ορεινά της Κρήτης, καθώς και πιθανώς σε περιοχές του Ιονίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στη δυτική Πελοπόννησο.

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στη δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-07-2026