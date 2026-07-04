Μουντιάλ 2026: Η Εθνική ομάδα της Αιγύπτου καταγγέλλει αστυνομική βία

Η εθνική ομάδα της Αιγύπτου κατήγγειλε αστυνομική βία στο Ντάλας, ισχυριζόμενη ότι αστυνομικός έσπρωξε τον επικεφαλής της αποστολής, Ιμπραήμ Χασάν, και τον ποδοσφαιριστή Τρεζεγκέ, ενώ προσπαθούσαν να φωτογραφηθούν με έναν ανήλικο φίλαθλο λίγες ώρες πριν από αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Αστυνομικό Τμήμα του Ντάλας επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίθηκε σε αίτημα ασφαλείας ξενοδοχείου για ένα άτομο χωρίς διαπιστευτήρια, αναγνωρίζοντας μια «έντονη αλληλεπίδραση».

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Αίγυπτος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εθνική ομάδα της Αιγύπτου προχώρησε σε καταγγελία κατά αστυνομικού στο Ντάλας, υποστηρίζοντας ότι έσπρωξε τον επικεφαλής της αποστολής, Ιμπραήμ Χασάν, και τον ποδοσφαιριστή Τρεζεγκέ.
  • Το περιστατικό συνέβη στο ξενοδοχείο της ομάδας, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της Αιγύπτου με την Αυστραλία, όταν οι δύο επιχειρούσαν να φωτογραφηθούν με έναν ανήλικο φίλαθλο.
  • Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον αστυνομικό να βγάζει χειροπέδες, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα του Ντάλας ανακοίνωσε ότι το βίντεο δείχνει μια «έντονη αλληλεπίδραση».

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Σε καταγγελία κατά αστυνομικού στο Ντάλας προχώρησε η εθνική ομάδα της Αιγύπτου, υποστηρίζοντας ότι έσπρωξε τον επικεφαλής της αποστολής, Ιμπραήμ Χασάν, και τον ποδοσφαιριστή Τρεζεγκέ, ενώ οι δύο επιχειρούσαν να φωτογραφηθούν με έναν ανήλικο φίλαθλο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό συνέβη στο ξενοδοχείο της ομάδας, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της Αιγύπτου με την Αυστραλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ένας άντρας και ο γιος του πήγαν να βγάλουν μια φωτογραφία με τον Ιμπραήμ Χασάν και τον Τρεζεγκέ που δέχτηκαν μετά χαράς», δήλωσε στο Reuters ο υπεύθυνος Τύπου της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μοράντ.

«Ωστόσο, ένας υπάλληλος ασφαλείας παρενέβη και έσπρωξε τον οπαδό, καθώς και τον Τρεζεγκέ και τον Ιμπραήμ Χασάν».

Σύμφωνα με το Cairo 24, ένας αστυνομικός έσπρωξε τον προπονητή της ομάδας Ιμπραήμ Χασάν φωνάζοντας: «Κάνε πίσω», με τον Χασάν να απαντά: «Μην με σπρώχνεις». Όταν μέλος του προπονητικού επιτελείου της Αιγύπτου επιχείρησε να παρέμβει, η ένταση κλιμακώθηκε. Ο Ιμπραήμ έπρεπε να ακινητοποιηθεί από τον Τρεζεγκέ και άλλα μέλη του προσωπικού, καθώς ο αστυνομικός έβγαλε χειροπέδες και φάνηκε έτοιμος να προβεί σε συλλήψεις.

Το αστυνομικό τμήμα του Ντάλας ανακοίνωσε ότι το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια «έντονη αλληλεπίδραση στην οποία εμπλέκεται ένας αστυνομικός».

«Το Αστυνομικό Τμήμα του Ντάλας παρενέβη κατόπιν αιτήματος της ασφάλειας του ξενοδοχείου σχετικά με άτομο χωρίς διαπιστευτήρια που προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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