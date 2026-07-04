Μουντιάλ 2026: Η FIFA εξετάζει αλλαγή ώρας στο Μεξικό – Αγγλία λόγω καιρού

Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει νωρίτερα την ώρα έναρξης του αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (5/7) στο στάδιο Αζτέκα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το ζήτημα και μίλησε στο Reuters.

Μεξικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο αγώνας ενδέχεται να αρχίσει στις 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, δηλαδή στις 21:00 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 18:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 03:00 ώρα Ελλάδας, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αλλαγή εξετάζεται λόγω του κινδύνου καιρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων και πλημμυρικών φαινομένων. Η FIFA δεν επιβεβαίωσε άμεσα τις αναφορές, όταν το Reuters επικοινώνησε μαζί της.

Ο αγώνας του Μεξικού με τον Ισημερινό για τη φάση των «32», νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε καθυστερήσει λόγω βροχής. Αν η αλλαγή επιβεβαιωθεί, οι συνθήκες του αγώνα θα διαφοροποιηθούν σημαντικά, καθώς οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν υπό ισχυρότερη ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες, αντί για τη σχετική δροσιά της βραδινής ώρας στην Πόλη του Μεξικού.

Το υψόμετρο και η φυσική επιβάρυνση

Οι προβλέψεις για την Κυριακή δείχνουν θερμοκρασίες περίπου 23 έως 25 βαθμών Κελσίου το μεσημέρι, με υψηλό δείκτη UV. Το υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού κρατά τις συνθήκες πιο ήπιες σε σχέση με άλλα γήπεδα της διοργάνωσης, ωστόσο το στάδιο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων.

Μια έναρξη έξι ώρες νωρίτερα θα μπορούσε να αυξήσει τη φυσική επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών και να επηρεάσει τη διαχείριση της ενέργειας στη διάρκεια του αγώνα. Ειδικοί της αθλητικής ιατρικής σημειώνουν ότι ο αραιότερος αέρας μειώνει τη διαθεσιμότητα οξυγόνου, επιταχύνει την κόπωση και δυσκολεύει τα επαναλαμβανόμενα σπριντ υψηλής έντασης, ειδικά για παίκτες που δεν είναι προσαρμοσμένοι σε τέτοιες συνθήκες.

Το Μεξικό έχει δώσει τρεις από τους τέσσερις αγώνες του στο Μουντιάλ 2026 στο Αζτέκα και είναι περισσότερο εξοικειωμένο με τη ζωή και την προπόνηση σε υψόμετρο. Αυτό θα μπορούσε να του δώσει αγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, έχει ήδη αναγνωρίσει ότι οι γηπεδούχοι έχουν «τεράστιο πλεονέκτημα», λέγοντας ότι η ομάδα του δεν διαθέτει αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί φυσιολογικά πριν από τον νοκ άουτ αγώνα.

Τι λένε οι παίκτες της Αγγλίας

Ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ δήλωσε ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια αλλαγής ώρας.

«Για εμάς είναι το ίδιο, ξέρετε, ο τρόπος που προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι», είπε σε δημοσιογράφους στο Κάνσας.

«Πρέπει να παραμείνει ίδιος. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε, και αυτό είναι μία από τις δυνάμεις της ομάδας και όλων, συμπεριλαμβανομένων των παικτών και του staff. Είμαστε έτοιμοι για όποιες προκλήσεις προκύψουν, οπότε… προφανώς δεν είναι ιδανικό, αλλά επίσης δεν έχει σημασία».

Ο μέσος της Αγγλίας, Μόργκαν Ρότζερς, πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι ανεξάρτητα από την ώρα, πιθανότατα και νωρίτερα είναι καλύτερα, γιατί θέλεις να παίξεις. Οπότε, ναι, ανυπομονούμε για όποια ώρα κι αν είναι, και θα είμαστε έτοιμοι».

Η τελική απόφαση της FIFA αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, αλλά και τις αγωνιστικές συνθήκες ενός από τα σημαντικότερα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης.