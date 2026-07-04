Κατερίνη: 50χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Μοσχοπόταμο – Φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κατερίνη, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας, περίπου 50 ετών, μέσα στο σπίτι της στον Μοσχοπόταμο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα odelalis.gr, η γυναίκα έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Την 50χρονη εντόπισε το μεσημέρι της Παρασκευής η πεθερά της, η οποία αντιλήφθηκε ότι κάτι είχε συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι πρώτες ενδείξεις

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ατυχήματος. Ωστόσο, η ακριβής αιτία του θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.