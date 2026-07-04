Ζάκυνθος: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο – Διασωληνωμένος ένας τουρίστας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία «γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο. Ένας εκ των δύο νεαρών τουριστών επιβαινόντων στη «γουρούνα» τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν μία «γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.
  • Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας εκ των δύο νεαρών τουριστών που επέβαιναν στο τετράτροχο όχημα, ενώ ο δεύτερος πιο ελαφριά.
  • Ο βαρύτερα τραυματισμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία «γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το τετράτροχο όχημα, βγήκε από κάποιο στενό και έπεσε πάνω στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά, καθώς, είχε προτεραιότητα, ενώ από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε σοβαρά, ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων στο συγκεκριμένο όχημα και πιο ελαφριά ο δεύτερος.

Πρόκειται, βάσει των ίδιων πληροφοριών, για νεαρούς τουρίστες, που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με τον βαρύτερα τραυματισμένο, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

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