Ζάκυνθος: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο – Διασωληνωμένος ένας τουρίστας

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία «γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το τετράτροχο όχημα, βγήκε από κάποιο στενό και έπεσε πάνω στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά, καθώς, είχε προτεραιότητα, ενώ από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε σοβαρά, ο ένας εκ των δύο επιβαινόντων στο συγκεκριμένο όχημα και πιο ελαφριά ο δεύτερος.

Πρόκειται, βάσει των ίδιων πληροφοριών, για νεαρούς τουρίστες, που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με τον βαρύτερα τραυματισμένο, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.