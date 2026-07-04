Τέλος επιτηδεύματος: Τι εξετάζεται και πότε θα γίνουν ανακοινώσεις

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Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, έχουν πέσει διάφορα σενάρια για το τέλος επιτηδεύματος και ένα από αυτά είναι η κατάργηση του.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος στο enikonomia.gr, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και φέτος μπορεί να είναι και η τελευταία χρονιά που εφαρμόζεται.

Και συνεχίζει λέγοντας πως, «εξετάζεται το ενδεχόμενο να κάνουμε αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος. Εξετάζεται γενικά το πώς μπορούμε το τέλος επιτηδεύματος να το μειώσουμε ή να το απαλλάξουμε από τους πολίτες και εάν αυτό μας σηκώνει δημοσιονομικά ». Πάντως, το σχέδιο για το τέλος του επιτηδεύματος θα γνωστοποιηθεί στη ΔΕΘ, συμπληρώνει.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τέλος επιτηδεύματος πληρώνουν σήμερα μόνο νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Αυτό αφορά:

ΙΚΕ

ΟΕ

ΕΕ

ΕΠΕ

ΑΕ

αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες

και λοιπές νομικές οντότητες που υπάγονται στη διάταξη

Επίσης επισημαίνεται πως, το ποσό του τέλους διαμορφώνεται με βάση τη νομική μορφή, τον πληθυσμό της περιοχής, το αν η έδρα της επιχείρησης είναι σε τουριστικό τόπο και το αν υπάρχουν υποκαταστήματα. Συνεπώς, σήμερα το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος είναι:

στα 800 ευρώ για τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε περιοχές έως 200.000 κατοίκους.

για τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε περιοχές έως 200.000 κατοίκους. στα 1.000 ευρώ για τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.

για τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων. στα 400 ευρώ για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που εδρεύουν σε περιοχές με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που εδρεύουν σε περιοχές με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. στα 500 ευρώ για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στις μεγαλύτερες. περιοχές.

για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στις μεγαλύτερες. περιοχές. στα 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα κερδοσκοπικού νομικού προσώπου.

για κάθε υποκατάστημα κερδοσκοπικού νομικού προσώπου. στα 300 ευρώ για τις μη κερδοσκοπικές οντότητες.

Ωστόσο, από το μέτρο απαλλάσσονται μεταξύ άλλων: