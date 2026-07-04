Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Χαλκιδική και Κιλκίς

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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στην Κατηγορία 4.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή Κατηγορία 3, προβλέπεται για περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Στην ίδια κατηγορία κινδύνου βρίσκεται και η Χαλκιδική.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κιλκίς

Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς εξέδωσε απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και ευπαθείς περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Το μέτρο ισχύει από τις 07:30 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026 έως τις 07:30 το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην επικράτεια των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, με στόχο την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Τα μέτρα στη Χαλκιδική

Απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας εξέδωσε και η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, μετά την έκδοση χάρτη επικινδυνότητας που κατατάσσει τη Χαλκιδική στην Κατηγορία 3.

Η απαγόρευση αφορά την κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Το μέτρο ισχύει από τις 08:00 έως τις 20:00 το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας : Χερσόνησος Κασσάνδρας, «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

: Χερσόνησος Κασσάνδρας, «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου. Δήμος Σιθωνίας : Χερσόνησος Σιθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

: Χερσόνησος Σιθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Δήμος Αριστοτέλη: Περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αρχές προβλέπουν την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο. Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας στο 199 ή στο 112