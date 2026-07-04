Γιατρός αποκαλύπτει τα 2 σνακ που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας και μικρές καθημερινές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένας γιατρός εξηγεί γιατί ο συνδυασμός δύο απλών σνακ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και ποια είναι τα οφέλη τους για την καρδιά.

Καρδιοπάθεια: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε και οι βασικοί παράγοντες κινδύνου

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Μπορεί να εκδηλωθούν με συμπτώματα όπως πόνος ή δυσφορία στο στήθος, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF), εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου.

Αν και ορισμένες καρδιοπάθειες είναι συγγενείς, πολλές αναπτύσσονται σταδιακά και συνδέονται με παράγοντες του τρόπου ζωής. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η παχυσαρκία και η υπερβολική κατανάλωση αλατιού συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου.

Επιπλέον, άτομα με παθήσεις όπως ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση ή η αυξημένη χοληστερόλη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πάθηση και δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστούν. Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνουν επίμονη κόπωση, δύσπνοια, πόνο ή πίεση στο στήθος, καθώς και πρήξιμο στα πόδια ή τους αστραγάλους.

Τι είναι η αθηροσκλήρωση και πώς δημιουργείται

Τα παραπάνω συμπτώματα αποτελούν ενδείξεις ότι κάποιος μπορεί να έχει αναπτύξει ή να κινδυνεύει να εμφανίσει καρδιοπάθεια. Αυτή εκδηλώνεται όταν λίπη, χοληστερόλη και άλλες ουσίες συσσωρεύονται στα τοιχώματα των αρτηριών, σχηματίζοντας αυτό που ονομάζουμε αθηρωματική πλάκα.

Αυτή η συσσώρευση, γνωστή ως αθηροσκλήρωση, περιορίζει τη ροή του αίματος προς την καρδιά και άλλα ζωτικά όργανα. Ο κίνδυνος αυξάνεται κατακόρυφα εάν έχετε ήδη προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως υψηλή χοληστερόλη ή αρτηριακή υπέρταση (πίεση).

Γιατρός αποκαλύπτει τα 2 σνακ που «μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 10%»

Η καρδιοπάθεια είναι μια σοβαρή κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Ωστόσο, ένας γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επισημαίνει ότι ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά, κάνοντας απλές αλλαγές στην καθημερινή σας διατροφή.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media, ο Dr. Karan Rajan εξήγησε ότι: «Ένα φλιτζάνι σμέουρα (framboise) και μια χούφτα αμύγδαλα σχετίζονται με 10% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων».

Τα οφέλη από τα σμέουρα (Ρασμπέρι)

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι τα φρούτα βοηθούν στην προστασία της καρδιάς, με τα μούρα να είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Τα σμέουρα ξεχωρίζουν ως μια εξαιρετική πηγή καλίου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή λειτουργία, καθώς βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Τα οφέλη από τα αμύγδαλα

Γεμάτα με βιταμίνη Ε, μαγνήσιο και φυτικές ίνες, τα αμύγδαλα συμβάλλουν στη ρύθμιση της πίεσης. Επιπλέον, κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μόλις μίας χούφτας αμυγδάλων την ημέρα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων της κακής χοληστερόλης.

Μια πανίσχυρη αντιφλεγμονώδης «ασπίδα»

Όταν αυτά τα δύο συστατικά συνδυάζονται, δημιουργούν ένα ιδανικό αντιφλεγμονώδες σνακ γεμάτο με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά στη διαχείριση της υψηλής πίεσης και της χοληστερόλης, που αποτελούν δύο από τους κυριότερους εχθρούς της καρδιαγγειακής μας υγείας.