Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ – Νεκρός ένας ναυτικός

Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναυτικός.

Συγκεκριμένα το υπό σημαία Λιβερίας ελληνόκτητο bulk carrier «Minoan Dignity» δέχθηκε επίθεση κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της 17ης Αυγούστου. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν περίπου 5 ναυτικά μίλια (9 χιλιόμετρα) ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το panamax χωρητικότητας 76.801 dwt χτυπήθηκε από ένα άγνωστο βλήμα κατά τον διάπλου του από τα Στενά.

Όπως ανακοίνωσε η διεθνής ένωση Intercargo από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας ναυτικός.

«Η Intercargo εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας ναυτικός που επέβαινε στο φορτηγό χύδην φορτίου “MINOAN DIGNITY”, υπό τη σημαία της Λιβερίας, έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση στο πλοίο κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ στις 17 Αυγούστου 2026.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους αγαπημένους του. Εκφράζουμε επίσης τη βαθιά μας ανησυχία για τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος και ελπίζουμε στην ασφαλή τους εκκένωση.

Πίσω από κάθε πλοίο που εμπλέκεται σε σύγκρουση βρίσκονται ναυτικοί – πολίτες που εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, και οι οποίοι διατηρούν σε κίνηση το παγκόσμιο εμπόριο.

Η Intercargoεπαναλαμβάνει τη θεμελιώδη θέση της: οι ναυτικοί είναι πολίτες και δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχοι ή παράπλευρα θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Καλούμε για άλλη μια φορά όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσουν τους πολίτες ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα πρέπει να παραμένει υπεράνω πολιτικών και στρατιωτικών σκοπιμοτήτων» τονίζει η Intercargo .