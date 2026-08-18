Τραγωδία στη Σίφνο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου – Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Νέο βίντεο από την συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), βλέπει το φως της δημοσιότητας. Τα νέα πλάνα καταγράφουν τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του εναερίου μέσου, που οδήγησε τρεις ανθρώπους.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο Bell 206 να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί, όταν ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δείτε το νέο βίντεο ντοκουμέντo:

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και για τον λόγο αυτό μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, καθώς και κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων.

Τη συλλογή των στοιχείων κάνει ο Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου, υπό την εποπτεία του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, όπου υπάγεται διοικητικά, για αυτό έχει ήδη μεταβεί εκεί ο διοικητής του Τμήματος, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τη Νάξο για τη φύλαξη του σημείου συντριβής του ελικοπτέρου.

Στο πλαίσιο της έρευνας ορίζονται από την ΕΛ.ΑΣ πραγματογνώμονες, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου αρχικά να γίνει έλεγχος DNA,για την ταυτοποίηση και επίσημα των θυμάτων και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου. Παράλληλα θα συγκεντρωθεί όλο το υλικό που ενδεχομένως υπάρχει και θα ληφθούν καταθέσεις.

Τα πιθανά σενάρια

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο είναι τα πιθανά αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, που εξετάζονται από τις αρχές:

ή να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου,

ή να συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο.

Για τον λόγο αυτό έχει αποκλειστεί η περιοχή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η έρευνα στα συντρίμμια, που μπορεί να δείξει αν υπήρξε οποιαδήποτε βλάβη στο ελικόπτερο, ενώ παράλληλα αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόβλημα στον πιλότο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου, το οποίο λειτουργούσε ως αεροταξί και απογειώθηκε χτες το απόγευμα, 17-08-2026, από την περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής με προορισμό τα Εξάμπελα της Σίφνου, επέβαιναν ο 55χρονος Έλληνας κυβερνήτης και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που έκανε το μήνα του μέλιτος.

Πριν από την προσγείωση όμως, άρχισε να κάνει στροφές στον αέρα και τελικά συνετρίβη στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια άρπαξε φωτιά, κοντά στο ελικοδρόμιο, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις επιβάτες.

Παράλληλα με την αστυνομία θα προχωρήσουν οι έρευνες και των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες θα παραδώσουν τα πορίσματα από τη δική τους πλευρά, μετά τις αναλύσεις των ειδικών.

Η Πυροσβεστική έχει ήδη από χθες το βράδυ τη δική της έκθεση αυτοψίας, που αφορά στη φωτιά και την ανάσυρση των τριών σορών, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας, ενώ για τις συνθήκες της πτώσης θα διενεργήσει τη δική του έρευνα και ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εμπειρογνώμονες αναμένεται φτάσουν σήμερα στη Σίφνο.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών έχει μπει το βίντεο που τράβηξε ιδιώτης την ώρα της πτώσης, το οποίο έχει καταγράψει το ελικόπτερο να κάνει ξαφνικά στροφές, σαν να χάνεται ο έλεγχος και στη συνέχεια να συντρίβεται στο έδαφος. Το βίντεο τράβηξε ένοικος τουριστικού καταλύματος απέναντι από το ελικοδρόμιο, ο οποίος το παρέδωσε στην αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες έχει δώσει ήδη κατάθεση για όσα είδε.

Καταθέσεις συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην περιοχή, καθώς από την αρχή αναφέρθηκε πως υπάρχει μια μαρτυρία ότι ακούστηκε ένας θόρυβος από την πλευρά του ελικοπτέρου πριν χάσει την στήριξή του και συντριβεί. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας όλα τα στοιχεία θα δοθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη συντριβή

«Σχετικά με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, την 17η Αυγούστου 2026, από την Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου».

Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε στη συντριβή του ελικοπτέρου

Υπενθυμίζεται ότι από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ένα νεόνυμφο ζευγάρι Βρετανών και ο Έλληνας πιλότος.

Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, είχαν ναυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο.

Ποιος ήταν ο Κρόμι

Ο Κρόμι εργαζόταν στην εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο και κατείχε και θέση αντιπροέδρου στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών λύσεων πλούτου.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Έμπερτ ήταν σύμβουλος στην Bain & Company, μία από τις «Τρεις Μεγάλες» συμβουλευτικές εταιρείες. Εργαζόταν εκεί για πάνω από ένα χρόνο, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στην επενδυτική εταιρεία Coller Capital.

Σε δήλωσή της στην Daily Mail, η εταιρεία ανέφερε: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν το μήνα του μέλιτος».

«Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στο Μπλάκστοουν, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους του» προσθέτει η εταιρεία.

Ποια ήταν η Μαρί Έμπερτ

Η Μαρί Έμπερτ ήταν σύμβουλος στη Bain & Company, μία από τις «Μεγάλες Τρεις» εταιρείες συμβούλων, που ονομάζονται έτσι λόγω της φήμης και του κύρους τους.

Ο πιλότος

Πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο 55χρονος Γιώργος Ράικος, απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας με μεγάλη εμπειρία. Είχε ενημερώσει ότι προετοιμάζεται για προσγείωση, όμως ακολούθησε ξαφνική σιγή ασυρμάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πιλότος είχε αποστρατευτεί περίπου πριν από μία δεκαετία. Πέρσι εντάχθηκε στην ιδιωτική εταιρεία εναέριων μεταφορών όπου εργαζόταν μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας στην Πολεμική Αεροπορία είχε πετάξει αρχικά με τα ελαφρά ελικόπτερα UH‑1H Huey, ενώ στη συνέχεια πέρασε στα βαριά μεταφορικά ελικόπτερα CH‑47 Chinook, αποκτώντας χιλιάδες ώρες πτήσης και εμπειρία σε σύνθετες επιχειρήσεις.