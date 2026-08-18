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Χαλκιδική: Απελευθερώθηκε η παραλία της Γερακινής από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες – ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική πραγματοποίησε επιχείρηση στην παραλία της Γερακινής, απομακρύνοντας 100 πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων.

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Χαλκιδική, παραλία Γερακινής, ομπρέλες, ξαπλώστρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική πραγματοποίησε επιχείρηση για την απελευθέρωση της παραλίας της Γερακινής από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων.
  • Υπάλληλοι του δήμου απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα, καθώς πολίτες και παραθεριστές δεν ανταποκρίθηκαν στην προηγούμενη έκκληση για απομάκρυνση.
  • Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Φαρδογιάννης δήλωσε ότι πρόκειται για «αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου», με τον δήμο να δεσμεύεται για συνέχιση των ελέγχων ώστε οι ακτές να παραμένουν ελεύθερες και προσβάσιμες.

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Επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, έστησε νωρίς το πρωί ο δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του δήμου, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους.

«Δεν πρόκειται για μια κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Ο δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες», επεσήμανε ο κ.Φαρδογιάννης.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και, για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Χαλκιδική, παραλία Γερακινής, ομπρέλες, ξαπλώστρες

Χαλκιδική, παραλία Γερακινής, ομπρέλες, ξαπλώστρες

Χαλκιδική, παραλία Γερακινής, ομπρέλες, ξαπλώστρες

Χαλκιδική, παραλία Γερακινής, ομπρέλες, ξαπλώστρες

Χαλκιδική, παραλία Γερακινής, ομπρέλες, ξαπλώστρες

Χαλκιδική, παραλία Γερακινής, ομπρέλες, ξαπλώστρες

πηγή φωτογραφιών:  Δήμος Πολυγύρου

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