Σαν σήμερα 4 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

362 π.Χ.: Ο Επαμεινώνδας νικά στη Μαντίνεια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, χρησιμοποιώντας τον σχηματισμό της λοξής φάλαγγας. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα.

Ο Επαμεινώνδας νικά στη Μαντίνεια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, χρησιμοποιώντας τον σχηματισμό της λοξής φάλαγγας. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα. 1776: Ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1822: 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα, σκοτώνοντας και πολλούς φιλέλληνες.

6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα, σκοτώνοντας και πολλούς φιλέλληνες. 1979: Ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάσει του νόμου 879/79, με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές.

Ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάσει του νόμου 879/79, με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. 1993: Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ο αρχηγός της «Πολιτικής Άνοιξης», Αντώνης Σαμαράς, δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία κι αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω ο αρχηγός της».

Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ο αρχηγός της «Πολιτικής Άνοιξης», Αντώνης Σαμαράς, δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία κι αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω ο αρχηγός της». 2004: Η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας στον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.

Γεννήσεις

1784: Αντόνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. (Θαν. 21/9/1847)

Αντόνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. (Θαν. 21/9/1847) 1807: Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός στρατιωτικός και πολιτικός

Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός στρατιωτικός και πολιτικός 1844: Εντμόνια Λιούις, Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και Ινδιάνα γλύπτρια, που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς. (Θαν. 17/9/1907)

Εντμόνια Λιούις, Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και Ινδιάνα γλύπτρια, που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς. (Θαν. 17/9/1907) 1926: Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Αργεντινός ποδοσφαιριστής 1927: Τζίνα Λολομπρίτζιντα, Ιταλίδα ηθοποιός. Την ονόμασαν «την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου» και «Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα». Θηλυκό με τα όλα του, εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό, που τη βοήθησε να αναδειχθεί σε σταρ παγκοσμίου βεληνεκούς τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60. (Θαν. 16/1/2023)

Θάνατοι