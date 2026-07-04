Ουκρανία: Διαψεύδει την κατάληψη της πόλης Κοστιαντίνιφκ

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ρωσικό ισχυρισμό περί κατάληψης της πόλης Κοστιαντίνιφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση στρατηγικής σημασίας στον δρόμο προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης και της περιφέρειας Λένινγκραντ δήλωσαν ότι έγιναν στόχος μεγάλης ουκρανικής επίθεσης με drones, πλήττοντας λιμάνια εξαγωγών πετρελαίου και άλλων αγαθών στη Βαλτική Θάλασσα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ουκρανία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία.
  • «Η Κοστιαντίνιφκα καταλήφθηκε πλήρως. Η πόλη βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό μας», δήλωσε χθες (3/7/2026) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
  • Οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης και της περιφέρειας Λένινγκραντ δήλωσαν σήμερα (4/7/2026) ότι έγιναν στόχος μεγάλης ουκρανικής επίθεσης με drones, με αναφορές για πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου και πλήγμα στο λιμάνι Βισότσκ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας, διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας, ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού στρατού, πάνω στον δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, οι οποίες παραμένουν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ρωσία: Κατέλαβε το ουκρανικό προπύργιο της Κοσταντίνιουκα στην ανατολική Ουκρανία

«Το διαψεύδουμε. Πρόκειται για περισσότερους ψευδείς ισχυρισμούς», δήλωσε αξιωματούχος του γενικού επιτελείου.

«Η Κοστιαντίνιφκα καταλήφθηκε πλήρως. Η πόλη βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχό μας», δήλωσε χθες (3/7/2026),  ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, συνομίλησε για το θέμα αυτό με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία μπορεί να ξεπεράσει τη Ρωσία στην παραγωγή όπλων

 


Στο μεταξύ οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, και της περιφέρειας Λένινγκραντ, δήλωσαν σήμερα (4/7/2026), ότι έγιναν στόχος μεγάλης ουκρανικής επίθεσης με drones στη διάρκεια της νύκτας, ενώ φέρεται να επλήγη και λιμάνι στη Βαλτική Θάλασσα, από το οποίο γίνονται εξαγωγές πετρελαίου.

 


Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντερ Μπεγκλόφ, επεσήμανε ότι η πόλη των 6 εκατομμυρίων κατοίκων, έγινε στόχος «μεγάλης κλίμακας» επίθεσης, με drones. Δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους στόχους της επίθεσης, αλλά το τοπικό μέσο ενημέρωσης Bumaga, έκανε λόγο για πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της πόλης.

 


Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε ότι drones έπληξαν το λιμάνι Βισότσκ, που απέχει περίπου 170 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη και βρίσκεται στον κόλπο της Φινλανδίας. Από το λιμάνι αυτό γίνονται εξαγωγές πετρελαίου, σιτηρών, άνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Ντροζντένκο διευκρίνισε ότι 72 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Λένινγκραντ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ