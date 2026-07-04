Ο Γεράσιμος Σιάσος νέος Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος είναι ο νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας της Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο στις 2-3/07/2026.

Ο νέος Πρόεδρος της Συνόδου είναι ο νεότερος Πρύτανης που έχει εκλεγεί στη Σύνοδο Πρυτάνεων και βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ενώ έχει καταγράψει σημαντική άνοδο σε όλες τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης Πανεπιστημίων και βρίσκεται πλέον μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου. Ιστορικό βήμα αποτελεί η ίδρυση του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, του πρώτου Παραρτήματος Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας.

Ποιος είναι ο Γεράσιμος Σιάσος

Ο Γεράσιμος Σιάσος είναι Καθηγητής Καρδιολογίας και είναι ο νεότερος εκλεγμένος Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (2015-2016), Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2021-2023), Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2019-2021) και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» (2019-2021).