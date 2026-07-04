Αλί Χαμενεΐ: Ιρανοί συρρέουν στην εβδομαδιαία κηδεία – Τα συνθήματα και το αίτημα για εκδίκηση

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Πενθούντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τεράστιο συγκρότημα προσευχής στην Τεχεράνη το Σάββατο, καθώς οι τελετές κηδείας του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ξεκίνησαν με τον εθνικό ύμνο, θρησκευτικούς επικήδειους λόγους και αναγνώσεις από το Κοράνι.

Το Ιράν διοργανώνει μαζικές νεκρώσιμες πομπές για τον Χαμενεΐ – του οποίου η 37χρονη βασιλεία τερματίστηκε τον Φεβρουάριο με την πρώτη αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ – σε μια επίδειξη δημόσιας αφοσίωσης στο θεοκρατικό κράτος και τον επαναστατικό ζήλο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν το φέρετρό του τυλιγμένο με την ιρανική σημαία και καλυμμένο με το μαύρο τουρμπάνι του. Τοποθετήθηκε, μαζί με τέσσερα άλλα φέρετρα των δολοφονημένων μελών της οικογένειάς του, σε μια μεγάλη μαύρη πλατφόρμα που έμοιαζε με την Κάαμπα, την κυβική κατασκευή στο κέντρο του ιερότερου τόπου του Ισλάμ, τη Μέκκα.

Η τεράστια αυλή του συγκροτήματος, η Μεγάλη Μοσάλα του Ιμάμη Χομεϊνί, ήταν γεμάτη με πενθούντες, πολλοί από τους οποίους κυματίζαν ιρανικές σημαίες και κρατούσαν φωτογραφίες του δολοφονημένου ηγέτη.

Συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν στη Μοσάλα της Τεχεράνης την ημέρα του αποχαιρετισμού του «μεγάλου Μάρτυρα»», μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Seda va Sima.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε άλλους ιστότοπους ειδήσεων κρατικών μέσων ενημέρωσης, ακούστηκαν επίσης πενθούντες να φωνάζουν: «Το σύνθημά μας είναι μία λέξη: Εκδίκηση, εκδίκηση» και «Θα σκοτώσουμε, θα σκοτώσουμε αυτόν που σκότωσε τον Ιμάμη μας».

Νερό ψεκαζόταν από τις στέγες για να δροσίσει τους πενθούντες μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Το φέρετρο του Χαμενεΐ θα παραμείνει στη Μοσάλα μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Η σορός του αναμενόταν να μεταφερθεί στο Κομ, τη Νατζάφ και την Κερμπάλα, τα μεγάλα σιιτικά κέντρα του Ιράν και του Ιράκ, πριν ταφεί την Πέμπτη στη Μασάντ, όπου βρίσκεται το ιερότερο ιερό προσκυνητών της χώρας.



Το φέρετρο αποκαλύφθηκε αργά την Πέμπτη μπροστά σε ένα πλήθος κλαίγοντας υποστηρικτών, οι οποίοι λικνίζονταν και χτυπούσαν τα κεφάλια τους στον ρυθμό ενός τραγουδισμένου θρήνου καθώς λουλούδια πετάγονταν από το φέρετρο στο πλήθος.

Την Παρασκευή, το φέρετρο τοποθετήθηκε σε ιερή τελετή στη μεγάλη αίθουσα προσευχής που χτίστηκε προς τιμήν του προκάτοχού του, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , δεν έχει εμφανιστεί σε καμία νέα φωτογραφία από τότε που τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.