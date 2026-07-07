Μετωπική Σαμαρά – Μαξίμου: Οι κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, η αντίδραση της κυβέρνησης και στο… βάθος το νέο κόμμα

Σε μετωπική εξελίσσεται πλέον η κόντρα μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αντώνη Σαμαρά μετά τις πρόσφατες αιχμηρές αναρτήσεις του πρώην πρωθυπουργού στο TikTok, αλλά και την αίτησή του στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών.

Της Στεφανίας Κασίμη

Η κυβερνητική πλευρά εξέλαβε τα βίντεο ως ευθεία βολή κατά της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι ο κ. Σαμαράς κινείται με βάση την προσωπική του ατζέντα. Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η πολιτική φθορά της παράταξης έχει ήδη επέλθει και βαραίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι η ενδεχόμενη ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον ίδιο δεν αποτελεί την αιτία του προβλήματος.

Σε ένα από τα δύο βίντεο «φωτιά», ο κ. Σαμαράς, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον στενό του συνεργάτη και εκπρόσωπο Τύπου, Νίκο Τσούτσια, πήρε θέση για τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος, και παρότι δεν τα επιβεβαίωσε, ούτε τα διέψευσε, έβαλε για τα καλά στο τραπέζι της συζήτησης το ενδεχόμενο, την ώρα που οι πληροφορίες τον θέλουν να προχωρά κανονικά τις διαδικασίες για δημιουργία νέου φορέα.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε με νόημα ότι για την αυτοδυναμία απαιτείται ποσοστό 37%. Παράλληλα, υπογράμμισε πως είχε προειδοποιήσει εγκαίρως την παράταξη για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως ο γάμος ομοφύλων και η υιοθεσία, αλλά εκείνοι, όπως υποστήριξε, αγνόησαν τις συμβουλές του και έκαναν τα αντίθετα, με αποτέλεσμα τα ποσοστά της ΝΔ να πέσουν από το 40% στο 20%. «Τους έλεγα μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε τον μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, για τα σκάνδαλα, για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;» ανέφερε ο κ. Σαμαράς. Όταν μάλιστα ο συνεργάτης του, τού επισημαίνει πως σύμφωνα με την κυβέρνηση, φταίει ο ίδιος και για τη διαγραφή του, καθώς εάν κάνει κόμμα, παρότι είναι διεγραμμένος, θα επιβεβαιώσει ότι πολύ σωστά είχε διαγραφεί, ο κ. Σαμαράς απαντά: «Αυτό μου θυμίζει επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Το γάντι σήκωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κ. Σαμαράς, αντί να στοχεύσει τον Αλέξη Τσίπρα την 11η επέτειο από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος του 2015, στόχευσε τη ΝΔ, ενώ απαντώντας σε «βροχή» ερωτήσεων για τον πρώην πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια του briefing της Δευτέρας, άφησε σαφείς αιχμές.

«Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κριθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του θυμίζουν… επανάληψη του «Ρετιρέ».

«Επειδή είναι και καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί μας αρέσουν πολύ. Για παράδειγμα προ ημερών έβλεπα το Ρετιρέ, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση, θα αποδώσει και στην πολιτική», είπε με νόημα ο κ. Μαρινάκης, ενώ σε σχέση με τη φράση του κ. Σαμαρά περί επιχειρημάτων «προέδρου Εδεσσαϊκού», σχολίασε: «Το προβληματικό των επιχειρημάτων αν θυμάμαι καλά το είχε ο αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, άρα μάλλον τα επιχειρήματα του προέδρου του Εδεσσαϊκού ήταν σωστά όπως και τα δικά μας».

«Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους είναι η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξ ημών. Η πολιτική για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, σχέδιο και λύσεις και να βλέπει το παρόν και μέλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά αλίμονο αν κάθε φορά που κάποιος εξ ημών, σε μία μεγάλη παράταξη, είχε παράπονα και αντιρρήσεις, προχωρούσε σε μία προσωπική κίνηση. Τότε δεν θα μιλούσαμε για τη ΝΔ, αλλά για ένα μικρό, περιθωριακό κόμμα, που συνήθως τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε πολλές στον χώρο της αριστεράς», πρόσθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Δεύτερο “χτύπημα” με την αίτηση στον Άρειο Πάγο

Τα βίντεο στο TikTok δεν ήταν όμως το μοναδικό χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς το πρωί της Δευτέρας, κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση, με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του -όπως αναφέρει- με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

«Από τη στιγμή που ένας πολίτης – είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε όχι – προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής, έχει απαντήσει με μία σειρά από διατάξεις η Δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο» είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει «για επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση, εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό».

Απάντηση στα όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσαν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία”. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;», αναφέρουν σε σχόλιό τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Τα «πυρά» Σαμαρά στη Μπακογιάννη και η απάντησή της

Από τα «πυρά» του Αντώνη Σαμαρά δεν ξέφυγε ούτε η Ντόρα Μπακογιάννη, με τον πρώην πρωθυπουργό να απευθύνεται στη βουλευτή της ΝΔ σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας ότι δεν έχει ξεπεράσει την ήττα της για την αρχηγία του κόμματος πριν από 17 χρόνια.

Η κα Μπακογιάννη μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», είπε πως στόχος του κ. Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ, ενώ πρόσθεσε πως αν θα κάνει ή όχι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Σχετικά με τα βίντεο στα οποία ο κ. Σαμαράς λέει ότι η ίδια δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το 2009, απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, ενώ είπε πως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν από 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει».

Οι κινήσεις Σαμαρά φουντώνουν τις συζητήσεις στο εσωτερικό της ΝΔ

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά φουντώνουν και τις συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για τα αίτια της απομάκρυνσης μιας σημαντικής μερίδας ψηφοφόρων της παράταξης.

«Εγώ θεωρώ, είμαι από τους που εκτιμούν ότι θα προχωρήσει. Δυστυχώς δεν βλέπω καμία κίνηση που θα μπορούσε να αποσοβήσει αυτή την πρωτοβουλία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό, το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και θα πάει στον κ. Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα» είπε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος’ στο OPEN, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Όταν βλέπετε στις μετρήσεις ότι τα ποσοστά είναι χαμηλά, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό τον παλμό πρέπει να πιάσει η Νέα Δημοκρατία» τόνισε ο κ. Βλάχος.

Συζήτηση προκαλεί και η αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή που επίσης έχει ασκήσει κριτική, ωστόσο στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα έβλαπτε την παράταξη.

«Εγώ με τον Κώστα Καραμανλή σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα συμφωνώ απολύτως. Με εκφράζει απόλυτα. Με τον κ. Σαμαρά δεν έχω την ίδια επαφή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βλάχος και συμπλήρωσε: «Κατά σύμπτωση ο Κώστας Καραμανλής το τελευταίο διάστημα κάνει σωστές παρατηρήσεις. Μακάρι να είχαν εισακουστεί».

Τα σενάρια για την ανακοίνωση του νέου κόμματος Σαμαρά

Η κινητικότητα στο στρατόπεδο Σαμαρά είναι έντονη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει χρονικά κοντά στην προκήρυξη των εκλογών. Ήδη ακούγονται διάφορα ονόματα πρώην υπουργών της ΝΔ που φέρεται να βρίσκονται στον υπό σχηματισμό πολιτικό φορέα, με τον κύριο όγκο πάντως των εν δυνάμει ψηφοφόρων να φαίνεται να προέρχεται μέχρι στιγμής από πολίτες που έχουν εγκαταλείψει τη γαλάζια παράταξη κατευθυνόμενοι προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και τη Νίκη.

Την ίδια ώρα, στελέχη της ΝΔ εκτιμούν ότι ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ΝΔ. Στο ερώτημα, αν το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη ΝΔ, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε: «Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε», ενώ κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι «δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι για εκείνον το καλύτερο θα ήταν να είναι όλοι μαζί, στην ίδια παράταξη, για το καλό του τόπου. «Από κει και πέρα, η δική μου εντύπωση είναι, διαβάζοντας και τις μετρήσεις, ότι αν προχωρήσει τελικά ο κ. Σαμαράς προς αυτή την κατεύθυνση, θα κάνει μία μικρή ζημιά στον κ. Βελόπουλο, στην κα Λατινοπούλου και στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω όμως θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά στη δική του πολιτική παρακαταθήκη», τόνισε, ενώ για το γεγονός ότι η ΝΔ δέχεται κριτική για τις πολιτικές της αποφάσεις από τον πρώτη πρωθυπουργό, είπε: «Ο καθένας τοποθετείται με τον τρόπο που νομίζει. Κάποιες διαφορετικές απόψεις και επικρίσεις, μπορεί να είναι κατανοητές. Εκείνο όμως που πρέπει να είναι ο στόχος μας, όλων, αυτή την ώρα που έχεις από τη μια πλευρά ένα κόμμα ευθύνης, ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής που είναι η Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη την αντιπολίτευση που σταθερά επενδύει στην τοξικότητα, στη δημαγωγία και τον λαϊκισμό, είναι να προχωρήσουμε μπροστά».

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΙ, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν τελικά αποφασίσει να προχωρήσει, εύχεται η πολιτική του κριτική να μην κινείται «σε γραμμή Αριστεράς, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλου», γιατί, όπως κατέληξε, «αυτό θα είναι πολύ λυπηρό».