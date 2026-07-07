Λαμία: Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ καταγγέλλει επίθεση μέσα στο κατάστημά της – «Θα άφηνα το παιδί μου ορφανό»

Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Λαμία κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από άλλη γυναίκα μέσα στο κατάστημά της, το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το LamiaNow.gr, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με οικονομική διαφορά για τη χρήση θέσεων στάθμευσης από οχήματα.

Η επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι είχε ήδη καταβάλει το ποσό που αντιστοιχούσε στη δική της αναλογία και είχε ενημερώσει την άλλη πλευρά ότι δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα από μέρους της.

Η καταγγελία για την επίθεση

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η άλλη γυναίκα εμφανίστηκε στο κατάστημα περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής και της ζήτησε χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων. Η ιδιοκτήτρια αναφέρει ότι της απάντησε πως είχε ήδη πληρώσει το ποσό που, κατά την ίδια, της αναλογούσε.

Κατά την περιγραφή της, η γυναίκα αποχώρησε προσωρινά, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα και μπήκε ξανά στο κατάστημα. Η ιδιοκτήτρια υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα καθόταν σε τραπεζάκι και μιλούσε στο τηλέφωνο με την ανήλικη κόρη της, όταν η γυναίκα κινήθηκε προς το μέρος της, την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά και να την εξυβρίζει.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και άρχισε να φωνάζει, ζητώντας βοήθεια και καλώντας τους παρευρισκόμενους να ειδοποιήσουν την Αστυνομία. Όπως υποστηρίζει, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να πήρε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασί από το μίνι μάρκετ και να τη χτύπησε στον αυχένα.

Η ίδια καταγγέλλει ακόμη ότι η γυναίκα προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος, καθώς φέρεται να πέταξε προϊόντα στο πάτωμα, να άνοιξε μπουκάλια κρασιού και να προκάλεσε ζημιές σε συσκευές και αντικείμενα.

Οι απειλές και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος καταγγέλλει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της. Όπως αναφέρει, η γυναίκα αποχώρησε, αλλά πέρασε ξανά λίγη ώρα αργότερα από το σημείο, σταμάτησε μπροστά από το μίνι μάρκετ και επανέλαβε τις απειλές.

Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρεις μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, δήλωσαν πρόθυμοι να καταθέσουν για όσα αντιλήφθηκαν. Όπως αναφέρει, κάλεσε το «100» και αστυνομικοί έφθασαν περίπου 20 λεπτά αργότερα, καταγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κατάστημα.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά το περιστατικό αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει και πρόβλημα όρασης από το ένα μάτι. Όπως σημειώνει, επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου από γιατρούς και δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να χρειαστεί μεταφορά σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι από το τράβηγμα ξεριζώθηκε τμήμα των μαλλιών της και ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τούφα μαλλιών στο πάτωμα του καταστήματος.

«Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ αναφέρει ότι έχει ήδη υποβάλει μήνυση σε βάρος της γυναίκας, περιγράφοντας στις αστυνομικές αρχές, μεταξύ άλλων, σωματική επίθεση, εξύβριση, απειλές και πρόκληση φθορών.