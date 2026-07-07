Λουτράκι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με πατίνι που τραυματίστηκε ένας 16χρονος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Λουτράκι, όπου ένας δεκαεξάχρονος οδηγός ηλεκτρικού πατινιού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
  • Ο νεαρός δεν φορούσε κράνος και έτρεχε «πάρα – πάρα πολύ», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει πως προσπέρασε ένα αμάξι και χτύπησε σε άλλο.
  • Ο 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο ένα του χέρι και θα υποβληθεί σε επέμβαση, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τα ατυχήματα με πατίνια είναι σχεδόν καθημερινά στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Λουτράκι. Δεκαεξάχρονος οδηγός ηλεκτρικού πατινιού, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Τρόμος και αναστάτωση τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Λουτράκι. Ο νεαρός πέφτει με το ηλεκτρικό πατίνι του, πάνω σε ένα αυτοκίνητο, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

«Δεν φορούσε κράνος και έτρεχε πάρα –  πάρα πολύ. Μάλιστα, προσπέρασε ένα αμάξι και χτύπησε πάνω σε ένα άλλο. Περνούν σφαίρα από αριστερά, από δεξιά», δηλώνει στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας.

Ακούγοντας τον θόρυβο της σύγκρουσης, κάτοικοι βγαίνουν αναστατωμένοι από τα σπίτια τους, και μαζί με περαστικούς ψάχνουν να δουν τι έγινε. «Ακούμε ένα “μπαμ”, καταλάβαμε ότι κάτι έχει γίνει, σηκωνόμαστε, βλέπουμε ένα πιτσιρίκι με πατίνι που έχει πέσει, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι έτρεχε χωρίς κράνος».


Ο 16χρονος έσπευσε να εξαφανιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα, συνοδευόμενος από συγγενή του, πήγε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Διαπιστώθηκε ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο ένα του χέρι και σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Τα ατυχήματα με πατίνια είναι σχεδόν καθημερινά στην περιοχή, καταγγέλλουν οι κάτοικοι.

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