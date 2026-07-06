Λουτράκι: Σοβαρό τροχαίο με 16χρονο που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7) στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένας 16χρονος, ο οποίος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξήλθε από παρακείμενο στενό.

Από τη σύγκρουση, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος και τραυματίστηκε σοβαρά, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα loutrakiblog.gr.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στην περιοχή. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.