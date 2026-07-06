Λουτράκι: Σοβαρό τροχαίο με 16χρονο που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι

Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο Λουτράκι, όταν ΙΧ παρέσυρε το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ηλεκτρικά πατίνια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν ένας 16χρονος, ο οποίος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.
  • Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας κάταγμα στην κλείδα.
  • Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7) στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένας 16χρονος, ο οποίος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξήλθε από παρακείμενο στενό.

Από τη σύγκρουση, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος και τραυματίστηκε σοβαρά, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα loutrakiblog.gr.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στην περιοχή. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ