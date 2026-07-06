e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζουν από σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν το «χρώμα του χρήματος»

Συνολικά 81.273 δικαιούχοι θα λάβουν 69.856.913,67 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από σήμερα έως τις 10 Ιουλίου. Οι πληρωμές αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας, επιδόματα ανεργίας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, καθώς και εφάπαξ αποφάσεις.

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πληρωμές
Photo: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 81.273 δικαιούχοι είδαν το «χρώμα του χρήματος» στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό να ανήλθε σε 69.856.913,67 ευρώ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ πλήρωσε 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές, ενώ 16.000.000 ευρώ καταβλήθηκαν σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ κατέβαλε 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, καθώς και 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν από σήμερα έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από  τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά ν 69.856.913,67 ευρώ. Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • σήμερα, 6 Ιουλίου  13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
  • από σήμερα, 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου  16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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