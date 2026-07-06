Η ελληνική THEON εξαγοράζει τη γαλλική HGH και γίνεται ο νέος ευρωπαϊκός κολοσσός στην αμυντική βιομηχανία

Η εξαγορά της γαλλικής HGH από την ελληνική THEON Sensors, που, σύμφωνα με τη γαλλική Les Echos, βρίσκεται προ των πυλών, αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η στρατηγική αυτή κίνηση δεν επεκτείνει απλώς το χαρτοφυλάκιο της ελληνικής εταιρείας, αλλά τη μεταμορφώνει σε έναν κυρίαρχο παίκτη στον τομέα των ηλεκτροοπτικών συστημάτων, επανακαθορίζοντας τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ευρώπη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με την επικείμενη εξαγορά της κορυφαίας γαλλικής εταιρείας, η ελληνική THEON «ενσωματώνει την τεχνολογία ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στα προϊόντα της, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη αγορά γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη», σημειώνει η γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos σε δημοσίευμά της.

Η HGH (HGH Infrared Systems), με έδρα την περίφημη «Optics Valley» κοντά στο Παρίσι, αποτελεί εδώ και δεκαετίες παγκόσμιο ηγέτη στην ανάπτυξη προηγμένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων και τεχνολογίας υπερύθρων. Η εταιρεία εξειδικεύεται σε τρεις κρίσιμους τομείς, που συμπληρώνουν ιδανικά τις υπάρχουσες δυνατότητες της THEON.

Πρώτον, η HGH είναι παγκοσμίως γνωστή για τα συστήματα πανοραμικής επιτήρησης ευρείας περιοχής, με αιχμή του δόρατος τη σειρά θερμικών καμερών 360 μοιρών SPYNEL. Τα συστήματα αυτά, υποστηριζόμενα από το εξελιγμένο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης CYCLOPE, έχουν τη δυνατότητα να σαρώνουν συνεχώς το περιβάλλον και να ανιχνεύουν αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, πολλαπλές απειλές, από πεζούς και σκάφη μέχρι χαμηλά ιπτάμενα drones, σε συνθήκες απόλυτου σκότους ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δεύτερον, η γαλλική εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στα συστήματα δοκιμών και μετρήσεων υψηλής ακρίβειας. Παράγει πηγές αναφοράς υπέρυθρης ακτινοβολίας (Blackbodies), σφαίρες ολοκλήρωσης και οπτικούς πάγκους δοκιμών, εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη βαθμονόμηση καμερών και τηλεμέτρων λέιζερ σε στρατιωτικά και ακαδημαϊκά εργαστήρια παγκοσμίως.

Τρίτον, δραστηριοποιείται στη βιομηχανική θερμογραφία, με συστήματα όπως το KILNSCAN, που παρακολουθούν τη θερμοκρασία σε βαριές βιομηχανικές υποδομές, προλαμβάνοντας καταστροφικές βλάβες.

Από ηγέτιδα εταιρεία σε ευρωπαϊκό πρωταγωνιστή

Μέχρι σήμερα, η THEON Sensors ήταν αναγνωρισμένη διεθνώς ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στα συστήματα νυχτερινής όρασης (Night Vision) και θερμικής απεικόνισης, με τα προϊόντα της να χρησιμοποιούνται από τις ειδικές δυνάμεις και τους στρατούς δεκάδων χωρών, συμπεριλαμβανομένων μελών του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η εξαγορά της HGH αλλάζει ριζικά το μέγεθος και το εκτόπισμα της ελληνικής εταιρείας.

Με την ενσωμάτωση της HGH, ο όμιλος THEON παύει να είναι ένας κατασκευαστής αποκλειστικά φορητών συστημάτων για τον μαχητή και μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο συστημικών λύσεων (system provider) μεγάλης κλίμακας. Η THEON αποκτά άμεση πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, που αφορούν τη μόνιμη επιτήρηση συνόρων, την προστασία κρίσιμων υποδομών και τις ναυτικές εφαρμογές.

Η κίνηση αυτή τοποθετεί την ελληνική εταιρεία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά εγχώριες, ευρωπαϊκές λύσεις, για να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες, ο όμιλος THEON αναδεικνύεται σε έναν «εθνικό και ευρωπαϊκό πρωταθλητή».

Η συνένωση της ελληνικής παραγωγικής ικανότητας και της διεθνούς εμπορικής διείσδυσης της THEON με τη γαλλική ερευνητική υπεροχή δημιουργεί έναν γίγαντα, που μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους παραδοσιακούς κολοσσούς των ΗΠΑ και της Ασίας.

Νέες ευκαιρίες και συνέργειες στις διεθνείς αγορές

Η εξαγορά ανοίγει έναν τεράστιο ορίζοντα νέων εμπορικών και επιχειρηματικών ευκαιριών. Η πιο άμεση ευκαιρία εντοπίζεται στο cross-selling, δηλαδή στις διασταυρούμενες πωλήσεις. Το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων της THEON σε Αμερική, Μέση Ανατολή και Ασία μπορεί πλέον να προωθήσει τα εξελιγμένα συστήματα SPYNEL της HGH σε υφιστάμενους πελάτες, που αναζητούν λύσεις ασφάλειας βάσεων και συνόρων.

Αντίστοιχα, η ισχυρή παρουσία της HGH στη γαλλική αγορά και σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα ανοίγει τις πόρτες για τα προϊόντα της THEON σε νέους, απαιτητικούς πελάτες.

Επιπλέον, η γεωπολιτική συγκυρία ενισχύει την ανάγκη για τα προϊόντα του νέου ομίλου. Η προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι σταθμοί LNG, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι πυρηνικοί σταθμοί, αποτελεί πλέον προτεραιότητα για κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Τα πανοραμικά συστήματα της HGH, συνδυασμένα με τη φορητή τεχνολογία της THEON, προσφέρουν μια ολιστική λύση, την οποία καμία άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει με την ίδια ευελιξία και το ίδιο κόστος.

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), η συνένωση των δύο ομάδων μηχανικών θα επιταχύνει τη δημιουργία προϊόντων επόμενης γενιάς. Η ενσωμάτωση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης από το λογισμικό CYCLOPE στα φορητά συστήματα της THEON θα επιτρέψει στον σύγχρονο μαχητή να έχει μπροστά στα μάτια του πληροφορίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) με αυτόματη αναγνώριση στόχων, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της επιχειρησιακής επίγνωσης σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

Τα οπλικά συστήματα της νέας εποχής

Η τεχνολογία που παράγει πλέον ο διευρυμένος όμιλος THEON καθίσταται δομικό και αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων και μελλοντικών οπλικών συστημάτων. Η ανάγκη για ακριβή εντοπισμό και στόχευση σε μεγάλες αποστάσεις καθιστά τα συστήματα αυτά απαραίτητα σε μια σειρά από πλατφόρμες:

Συστήματα Anti-Drone (Anti-UAV / C-UAS): Στον σύγχρονο πόλεμο, η απειλή των drones είναι καταιγιστική. Τα συστήματα SPYNEL της HGH αποτελούν το ιδανικό «μάτι» για τα συστήματα anti-drone, καθώς μπορούν να εντοπίσουν ακόμη και micro-drones, που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά ραντάρ, καθοδηγώντας τα όπλα αναχαίτισης, όπως λέιζερ, παρεμβολείς ή βλήματα.

Ναυτικές πλατφόρμες και φρεγάτες: Η ασφάλεια των πλοίων επιφανείας από ασύμμετρες απειλές, όπως ταχύπλοα αυτοκτονίας ή drones επιφανείας, βασίζεται στην έγκαιρη προειδοποίηση. Οι πανοραμικές θερμικές κάμερες του ομίλου εντάσσονται στα συστήματα εγγύς προστασίας (CIWS) και στα ηλεκτροοπτικά συστήματα ελέγχου πυρός των σύγχρονων πολεμικών πλοίων.

Θωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης: Τα οχήματα αναγνώρισης και τα άρματα μάχης επόμενης γενιάς απαιτούν περιμετρική επίγνωση 360 μοιρών, χωρίς το πλήρωμα να εκτίθεται σε κίνδυνο. Η τεχνολογία της HGH μπορεί να ενσωματωθεί στους πυργίσκους των οχημάτων, προσφέροντας συνεχή θερμική κάλυψη.

Συστήματα αεράμυνας μικρού βεληνεκούς (SHORAD): Για την προστασία των στρατευμάτων εν κινήσει, τα συστήματα αεράμυνας χρειάζονται παθητικούς αισθητήρες, που δεν εκπέμπουν ακτινοβολία όπως τα ραντάρ, ώστε να μην εντοπίζονται από τον εχθρό. Οι θερμικοί σαρωτές του ομίλου THEON προσφέρουν ακριβώς αυτή την ικανότητα «σιωπηλού» εντοπισμού εναέριων στόχων.

«Για εμάς, αυτή είναι η χρονιά της Γαλλίας. Επενδύουμε σημαντικά κεφάλαια. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε πλέον μόνο πελάτες των Γάλλων, αλλά και εταίροι τους» είχε δηλώσει πριν από λίγες εβδομάδες στη Les Echos ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κριστιάν Χατζημηνάς.

Εάν επιβεβαιωθεί η εξαγορά της HGH από την THEON, δεν θα είναι απλώς μια επιτυχημένη επιχειρηματική συμφωνία, αλλά μια στρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο όμιλο με παγκόσμια εμβέλεια και μοναδικό τεχνολογικό βάθος, η THEON αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και να διαμορφώνει το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.