Από τη συλλογική άμυνα, στη Συμμαχία Ετοιμότητας: Η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η δημόσια συζήτηση πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, εξακολουθεί να εστιάζει σε ζητήματα επικοινωνιακού και πολιτικού χαρακτήρα, τα οποία δεν αποτυπώνουν το βάθος των στρατηγικών μεταβολών που συντελούνται στο εσωτερικό της Συμμαχίας και θα καθορίσουν τη φυσιογνωμία της την επόμενη δεκαετία.

Συγκεκριμένα, το ΝΑΤΟ φαίνεται να μεταβαίνει σταδιακά από ένα μοντέλο συλλογικής άμυνας, στο οποίο οι πρωταρχικές επιδιώξεις ήταν η αποτροπή και η άμυνα, η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων, καθώς και η συνεργατική ασφάλεια, σε ένα πιο σύνθετο πλαίσιο διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η αποτροπή δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη στρατιωτική ισχύ, αλλά και από την αμυντική βιομηχανική ικανότητα που εξασφαλίζει αποθέματα πυρομαχικών και δυνατότητες ταχείας αναπλήρωσής τους, από την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και από τη δυνατότητα παρατεταμένης (sustained) υποστήριξης επιχειρήσεων σε συνθήκες μακροχρόνιου στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατικών και μη κρατικών δρώντων.

Ειδικότερα, η δυνατότητα παρατεταμένης (sustained) υποστήριξης επιχειρήσεων από το ΝΑΤΟ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Συμμαχία δεν καλείται πλέον να ανταποκρίνεται μόνο σε επίπεδο αρχικής ανάπτυξης δυνάμεων, αλλά και να διατηρεί την επιχειρησιακή της δραστηριότητα σε βάθος χρόνου.

Επίσης, η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας, καθώς στο παλαιό μοντέλο συλλογικής άμυνας η αποτροπή βασιζόταν στη δυνατότητα των συμμάχων να «διαθέτουν ισχύ», ενώ στο νέο μοντέλο διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας η αποτροπή βασίζεται στη δυνατότητα να «διατηρούν ισχύ στον χρόνο».

Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της αποτροπής αποκτά πλέον πολυδιάστατο χαρακτήρα, καθώς μετατρέπεται σε μια συνολική εθνική και συμμαχική ικανότητα διαρκούς υποστήριξης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Συμμαχία Ετοιμότητας αποτυπώνει τη νέα στρατηγική πραγματικότητα

Υπό το πρίσμα αυτό, η έννοια της Συμμαχίας Ετοιμότητας (Alliance of Readiness), αποτυπώνει τη νέα στρατηγική πραγματικότητα που διαμορφώνεται εντός του ΝΑΤΟ και συνιστά ένδειξη μιας βαθύτερης μεταβολής στη στρατηγική της φυσιογνωμία.

Παρότι δεν αποτελεί ακόμα επίσημη θεσμική ορολογία της Συμμαχίας, ο όρος περιγράφει με ακρίβεια την εξελισσόμενη κατεύθυνση που προκύπτει από τις αποφάσεις των τελευταίων Συνόδων Κορυφής.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά εντάσσεται σε μια σταδιακή αναπροσαρμογή του ΝΑΤΟ προς ένα μοντέλο διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σχέδιο Δράσης Ετοιμότητας (Readiness Action Plan), που ξεκίνησε στη Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας το 2014, αποτέλεσε κομβικό σημείο για την ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής στάσης της Συμμαχίας.

Αντίστοιχα, στη Σύνοδο των Βρυξελλών το 2018, η υιοθέτηση της Πρωτοβουλίας Ετοιμότητας ενίσχυσε περαιτέρω την ικανότητα ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ, τόσο για την υποστήριξη της συλλογικής άμυνας όσο και για τη διαχείριση κρίσεων υψηλής έντασης και την ανταπόκριση σε απειλές με μια προσέγγιση 360 μοιρών.

Η επιχειρησιακή λογική της πρωτοβουλίας αυτής αποτυπώνεται στον στόχο διαθεσιμότητας σημαντικών δυνάμεων υψηλής ετοιμότητας, ικανών να αναπτυχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας την αποτρεπτική αξιοπιστία της Συμμαχίας σε συνθήκες ταχείας κλιμάκωσης.

Επίσης, το Ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής της Χάγης (The Hague Summit Declaration, 2025) καταδεικνύει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του ΝΑΤΟ από τη στενή έννοια της αποτροπής προς ένα ευρύτερο πλέγμα παραγόντων, όπως η αμυντική βιομηχανική ικανότητα, η ανθεκτικότητα των κρατών-μελών, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι παραγωγικές δυνατότητες και η υποδομή υποστήριξης παρατεταμένων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στο σύγχρονο λεξιλόγιο της Συμμαχίας, η έννοια της ετοιμότητας (readiness) δεν χρησιμοποιείται πλέον με γενικό και αφηρημένο τρόπο, αλλά συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την έννοια της επιχειρησιακής ετοιμότητας διεξαγωγής πολέμου (warfighting readiness), υποδηλώνοντας όχι απλώς τη διαθεσιμότητα δυνάμεων, αλλά την ικανότητα διεξαγωγής και υποστήριξης επιχειρήσεων υψηλής έντασης σε βάθος χρόνου.

Υπό το πρίσμα αυτό, καθίσταται σαφές ότι για το ΝΑΤΟ η ετοιμότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια κατάσταση στιγμιαίας διαθεσιμότητας δυνάμεων, αλλά ως μια διαρκής στρατηγική ικανότητα η οποία προϋποθέτει συνεχή επιχειρησιακή, βιομηχανική και τεχνολογική υποστήριξη.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί γιατί η Συμμαχία δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών της.

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια δημοσιονομική απόφαση, αλλά αντανακλά την ανάγκη χρηματοδότησης ενός νέου μοντέλου αποτροπής, το οποίο απαιτεί διαρκή παραγωγική ικανότητα, τεχνολογική υπεροχή και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η αμυντική βιομηχανία αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής ισχύος της Συμμαχίας.

Η εμπειρία από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Η εμπειρία από τους πρόσφατους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή κατέδειξε ότι ακόμη και τα πλέον προηγμένα οπλικά συστήματα χάνουν την επιχειρησιακή τους αξία όταν δεν μπορούν να υποστηριχθούν από επαρκή παραγωγή πυρομαχικών, ανταλλακτικών και κρίσιμου εξοπλισμού.

Συνεπώς, η άμυνα παύει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως στρατιωτική ισχύς και εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό και βιομηχανικό σύστημα (Defence as Industrial System), στο οποίο η δυνατότητα παραγωγής, υποστήριξης, αναπλήρωσης και διατήρησης της στρατιωτικής ισχύος σε βάθος χρόνου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αποτροπής και καθοριστικό παράγοντα στρατηγικής ισχύος.

Με άλλα λόγια, η αποτροπή δεν κρίνεται πλέον μόνο από την κατοχή προηγμένων οπλικών συστημάτων ή το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως από την ικανότητα ενός κράτους ή μιας συμμαχίας να διατηρεί, να υποστηρίζει και να αναπληρώνει την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Κατ’ επέκταση, η αποτροπή μετατοπίζεται από τη λογική της κατοχής στρατιωτικής ισχύος στη λογική της διατήρησης και αναπλήρωσης ισχύος, όπου η παραγωγική και βιομηχανική βάση καθίσταται εξίσου κρίσιμη με τις ίδιες τις στρατιωτικές δυνατότητες.

Εν κατακλείδι, η πραγματική στρατηγική υπεροχή δεν μετριέται πλέον μόνο από τον αριθμό ή την τεχνολογική υπεροχή των οπλικών συστημάτων που διαθέτει μια χώρα ή μια συμμαχία, αλλά από την ικανότητά της να διατηρεί την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου.

Η μεταβολή αυτή δεν αποτελεί μια αφηρημένη στρατηγική εξέλιξη, αλλά επηρεάζει άμεσα και τη θέση των κρατών-μελών εντός της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα η γεωπολιτική αξία της χώρας συνδέεται με τη γεωγραφική της θέση στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τη συμβολή της στην συλλογική άμυνα, τη συμμετοχή της στις αποστολές της Συμμαχίας, καθώς και τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, στο νέο στρατηγικό περιβάλλον η αξία αυτή δεν μπορεί να εξαντλείται σε γεωγραφικούς και επιχειρησιακούς όρους, αλλά συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την ικανότητα ενός κράτους να συμβάλλει στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Συμμαχίας σε βάθος χρόνου.

Η νέα πρόκληση για την Ελλάδα

Υπό το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα καλείται να αναδειχθεί εκτός από γεωγραφικός κόμβος ασφάλειας και σε αξιόπιστο πάροχο στρατιωτικών δυνατοτήτων, ανθεκτικών υποδομών και παραγωγικής υποστήριξης της συλλογικής άμυνας.

Οφείλει να επανασχεδιάσει τη στρατηγική της, με έμφαση στην αξιοποίηση των θεσμικών της δυνατοτήτων εντός της Συμμαχίας και στην ενίσχυση του ρόλου της ως αξιόπιστου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού συμμάχου μέσω της ενσωμάτωσης των αμυντικών της ικανοτήτων, της αμυντικής βιομηχανίας της και των συμμαχικών της δεσμεύσεων σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Επίσης, η Ελλάδα για να αναβαθμίσει το ρόλο της εντός της Συμμαχίας, οφείλει να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου στρατηγικού προσανατολισμού του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ή αποκλειστικά υπό το στενό πρίσμα της απόκτησης εξοπλισμών, αλλά να εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική λογική διαρκούς επιχειρησιακής συνεισφοράς στη Συμμαχία.

Η διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, η συμμετοχή σε αποστολές υψηλής έντασης και μακράς διάρκειας, καθώς και η ανάπτυξη υποδομών υποστήριξης και φιλοξενίας συμμαχικών δυνάμεων, συνιστούν κρίσιμες παραμέτρους που ενισχύουν τον ρόλο της χώρας στο νέο αυτό περιβάλλον.

Παράλληλα, η αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η δυνατότητα συμπαραγωγής, συντήρησης και υποστήριξης οπλικών συστημάτων δεν αποτελεί πλέον απλώς οικονομική, τεχνολογική ή αμυντική επιλογή, αλλά αποκτά αυξημένη στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την ικανότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ενεργά στο νέο μοντέλο «παραγωγής ασφάλειας» που διαμορφώνεται εντός του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει την στρατηγική ευκαιρία να αξιοποιήσει τις μεταβολές που συντελούνται στο ΝΑΤΟ και να μετατραπεί από απλό «καταναλωτή ασφάλειας», σε ενεργό «παραγωγό ασφάλειας», ενισχύοντας τη συνολική αποτρεπτική της ικανότητα.

Επομένως, η πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα δεν είναι απλώς η συμμετοχή της στη νέα αυτή αρχιτεκτονική ασφάλειας, αλλά η ενεργός και συστηματική συμβολή της στη διαμόρφωσή της και η έγκαιρη αξιοποίησή της προς όφελος των εθνικών και συμμαχικών συμφερόντων.

Η Ελλάδα διαθέτει γεωπολιτικά πλεονεκτήματα, σημαντικούς αμυντικούς πόρους και πολύτιμους συντελεστές ισχύος.

Εκείνο που απαιτείται είναι η διαμόρφωση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής, η οποία θα συνδυάζει τη στρατιωτική ισχύ, την αμυντική και βιομηχανική ικανότητα, την τεχνολογική υπεροχή και τη διπλωματική πρωτοβουλία.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος