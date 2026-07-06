Καρέ καρέ η δράση της σπείρας που «ξάφριζε» κοσμηματοπωλεία – Χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα

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Καρέ καρέ η δράση των μελών της σπείρας που ξάφριζε κοσμηματοπωλεία στην Αττική, καταγράφεται σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, κινούνταν με κλεμμένα οχήματα, προσέγγιζαν κοσμηματοπωλεία, παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας ή έσπαγαν τις βιτρίνες, άρπαζαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και διέφευγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Πειραιά απέδωσε καρπούς, αφού συνελήφθησαν εννέα μέλη της σπείρας, ηλικίας από 21 έως 45 ετών, που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό. Μετά τις διαρρήξεις εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα κοντά στο ορμητήριό τους και απομακρύνονταν με άλλα μέσα.

Η δράση της σπείρας είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές του 2026 και η λεία τους εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 370.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε το Star, οι δράστες φορούσαν κουκούλες, μαύρα ρούχαρ, χειρουργικές μάσκες και είχαν φακούς στο κεφάλι. Κρατούσαν λοστούς, βαριοπούλες και σκουπόξυλα.

Ο ιδιοκτήτης μίας εκ των επιχειρήσεων που είχαν βάλει οι δράστες στο στόχαστρό τους, είχε μιλήσει στον τηλεοπτικό σταθμό την επομένη της διάρρηξης. «Έκατσαν περίπου 4 λεπτά, μετά πήραν ό,τι μαζέψαν με τα χέρια τους, τις χούφτες, και έφυγαν» ανέφερε ο επιχειρηματίας και πρόσθεσε: «τους είχε πιάσει κάποιος πανικός».

Τα κλοπιμαία φέρεται να παραδίδονταν σε συνεργό τους στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος αναλάμβανε τη διοχέτευσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των εσόδων στα υπόλοιπα μέλη. Ακόμη ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σε έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4.000 ευρώ, πλήθος κοσμημάτων, 11 κινητά τηλέφωνα που χαρακτηρίζονται «επιχειρησιακά», καθώς και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές. Κατασχέθηκαν επίσης πέντε οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της συμμορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι κλοπές από κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπές οχημάτων σε Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.