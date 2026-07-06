Παγκράτι: Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα αίτια θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός – Εξηγήσεις στις Αρχές δίνει ο αδελφός του, ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

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Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίσσεται στο Παγκράτι, μετά την είδηση ότι ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε κατάσταση προχωρημένης σήψης το απόγευμα της Κυριακής (5/7). Η ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγε τον 63χρονο αδελφό του, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο διαμέρισμα και δίνει εξηγήσεις στις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα πολίτες κάλεσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφεραν έντονη δυσοσμία από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αστυδάμαντος 21. Στο διαμέρισμα φέρονται να διέμεναν δύο αδέλφια, ηλικίας 63 ετών.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έλεγχο στον χώρο. Κατά την έρευνα, εντόπισαν τη σορό του ενός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια, ενώ βρήκαν τον αδελφό του εν ζωή μέσα στο διαμέρισμα, αλλά σε διπλανό δωμάτιο.

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δείξει αν ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ή σε άλλη αιτία.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ο 63χρονος αδελφός του νεκρού έχει προσαχθεί και δίνει εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν πρώην αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τα δύο αδέλφια δημιουργούσαν συχνά προβλήματα. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπήρχαν φορές που καβγάδιζαν έντονα μεταξύ τους, αλλά και με άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια και στις συνθήκες θανάτου του άνδρα.