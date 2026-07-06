Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο – Δείτε τον χάρτη

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Λασίθι

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται επιχειρησιακά, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων πυρκαγιών.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σε ισχύ το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας

Στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.