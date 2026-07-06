Μελέτης Ηλίας: «Οι πίκρες στον καλλιτεχνικό χώρο είναι πολλαπλάσιες από τις χαρές»

Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον καλλιτεχνικό χώρο και αναφέρθηκε σε ένα κάστινγκ για τηλεοπτική σειρά, το οποίο είχε αρνητική έκβαση και το θυμάται μέχρι σήμερα.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής, στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του OPEN. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μελέτης Ηλίας αναφέρθηκε στις απογοητεύσεις που υπάρχουν στο επάγγελμά του, αλλά και στη στάση που κρατά απέναντι στις απορρίψεις.

«Είμαι λίγο συγκρατημένος, γιατί και στον χώρο του αθλητισμού και στον καλλιτεχνικό χώρο οι πίκρες είναι πολλαπλάσιες από τις χαρές. Πολλές φορές υπήρξαν απογοητεύσεις στο δικό μου επάγγελμα, βέβαια», δήλωσε αρχικά ο Μελέτης Ηλίας.

Το κάστινγκ που θυμάται μέχρι σήμερα

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε ένα περιστατικό από την περίοδο που ήταν 25-26 ετών, όταν είχε πάει σε δοκιμαστικό για τηλεοπτική σειρά.

«Έχω πάει σε κάστινγκ για τηλεοπτική σειρά, όταν ήμουν 25-26 χρονών, που μπήκα, ας πούμε, πήγα να διαβάσω τρεις γραμμές και μου είπαν: “Φίλε μου, εντάξει, ευχαριστούμε”. “Ευχαριστούμε, θα σε πάρουμε τηλέφωνο” και δεν σε παίρνουν ποτέ. Ήταν άμα τη εμφανίσει: “Για να σε ακούσουμε… εντάξει, εντάξει”. Ήταν τόσο μπαμ μπαμ».

Ο Μελέτης Ηλίας σημείωσε ότι δεν θυμάται με βεβαιότητα για ποια σειρά επρόκειτο, ωστόσο ανέφερε ότι πιθανότατα συμμετείχαν σε αυτήν ο Θανάσης Βισκαδουράκης και η Κωνσταντία Χριστοφόρου.

«Ειλικρινά δεν θυμάμαι για ποια σειρά ήταν, αλλά δεν με ξαναπήραν ποτέ οι ίδιοι. Πρέπει σε αυτήν να έπαιζαν ο Θανάσης Βισκαδουράκης με την Κωνσταντία Χριστοφόρου, ένα πολύ παλιό. Πολύ πιθανό να μην ταίριαζα τότε. Δεν είναι απαγορευτικό να σου πει κάποιος ότι δεν κάνεις για μια δουλειά», πρόσθεσε ο ηθοποιός.