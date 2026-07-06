Διάρρηξη στο μουσείο Lalique στη Γαλλία: Κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά

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Διάρρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στο μουσείο Lalique, στην ανατολική Γαλλία, από όπου εκλάπησαν περίπου 20 κοσμήματα αξίας «μερικών εκατομμυρίων ευρώ», σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Το μουσείο είναι αφιερωμένο στον Ρενέ Λαλίκ, τον διάσημο κοσμητοποιό και υαλουργό της Art Nouveau και της Art Deco. Βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο εργοστάσιο, στο Βίνγκεν-σιρ-Μοντέρ, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Στρασβούργου.

«Περίπου είκοσι κοσμήματα εκλάπησαν. Γίνονται εκτιμήσεις για τη ζημία που αφορά τα κλεμμένα αντικείμενα, αλλά μπορεί να ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανόν κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το μουσείο, το οποίο εκθέτει σε επιφάνεια 900 τ.μ. δημιουργίες από γυαλί του Ρενέ Λαλίκ (1860-1945), άνοιξε το 2011. Η διοίκησή του ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, «προκειμένου να προετοιμαστεί το ασφαλές άνοιγμά του».

Cambriolage au @Musee_Lalique : pas d’information sur le butin dérobé, l’enquête est en courshttps://t.co/Ok38RDP3JC pic.twitter.com/S56BgQBsGT — France 3 Alsace (@F3Alsace) July 5, 2026

Έσπασαν βιτρίνες και διέφυγαν

Σύμφωνα με άλλη πηγή προσκείμενη στην έρευνα, άτομα που φορούσαν μάσκες διέρρηξαν μία πόρτα και έσπασαν έξι βιτρίνες που περιείχαν κοσμήματα. Τα αντικείμενα ήταν από κρύσταλλο, δεν είχαν πολύτιμους λίθους και δεν μπορούν να λιώσουν.

«Ένας συναγερμός ήχησε, αλλά μέχρι η εταιρεία φύλαξης να το επαληθεύσει, μια καθαρίστρια που έφθασε πρώτη στο σημείο ήταν αυτή που κάλεσε την αστυνομία», δήλωσε η πρώτη πηγή.

Έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας

Ο Κριστιάν Ντόρσνερ, δήμαρχος του Βίνγκεν-σιρ-Μοντέρ, δήλωσε «οργισμένος» στην περιφερειακή εφημερίδα Les Dernières nouvelles d’Alsace (DNA).

«Όλοι οι συναγερμοί λειτούργησαν όπως πρέπει. Και μετά, με την εταιρεία φύλαξης, κατά τα φαινόμενα, υπήρξε ένα μεγάλο κενό στη δράση της: δεν παρενέβησαν αμέσως, δεν ειδοποίησαν τη χωροφυλακή».

Το μουσείο Lalique θεωρείται «ευαίσθητος χώρος», στον οποίο «δίδεται ιδιαίτερη προσοχή» μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2025. «Υπήρχε μηχανισμός προστασίας, αλλά όχι επαρκής», σχολίασε η πρώτη πηγή που είναι προσκείμενη στην έρευνα.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Γκραν Εστ, Φρανκ Λερουά, χαρακτήρισε τη διάρρηξη της Κυριακής «μια απαράδεκτη προσβολή στην πολιτιστική μας κληρονομιά».

«Πέρα από τα έργα που εκλάπησαν, αυτό είναι ένα εμβληματικό μέρος της ιστορίας μας, της τεχνογνωσίας μας και του πολιτισμού μας που επλήγη», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP