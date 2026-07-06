Βενεζουέλα: Στους 3.342 οι νεκροί από τον καταστροφικό διπλό σεισμό

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναθεώρησε τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Οι νεκροί ανέρχονται σε 3.342 και οι τραυματίες σε 16.740. Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 3.342 ανήλθε ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης την Κυριακή 5 Ιουλίου.
  • Η νέα καταμέτρηση δείχνει αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται πλέον σε 16.740.
  • Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000.

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Στους 3.342 ανήλθε ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση την Κυριακή 5 Ιουλίου.

«Επίσημος απολογισμός ως την 5η Ιουλίου: 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί το Σάββατο, έκανε λόγο για 2.954 νεκρούς. Η νέα καταμέτρηση δείχνει αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται πλέον σε 16.740.

Οι αγνοούμενοι

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ανθρώπους.

Η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές παραμένει κρίσιμη, καθώς ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αναθεωρηθεί εκ νέου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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