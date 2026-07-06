«Βόμβα» στο Μουντιάλ: Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν ύστερα από τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ινφαντίνο

Η FIFA αποφάσισε να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού του Φολαρίν Μπαλογκάν, επιτρέποντας στον διεθνή επιθετικό των ΗΠΑ να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί στον αγώνα με τη Βοσνία.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά το τέλος της αναμέτρησης των ΗΠΑ με τη Βοσνία, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπαλογκάν. Η απόφαση που ακολούθησε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο παίκτης απέφυγε τον αυτόματο αποκλεισμό από το αμέσως επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.

Η απόφαση της FIFA

Η FIFA ανακοίνωσε ότι η ποινή του Μπαλογκάν αναστέλλεται για έναν χρόνο, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με το Βέλγιο. Η απόφαση στηρίχθηκε στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ομοσπονδίας.

«Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η εφαρμογή της τιμωρίας αποκλεισμού από έναν αγώνα αναστέλλεται για έναν χρόνο. Εάν ο Φολαρίν Μπαλογκάν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, ο αποκλεισμός θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κυρώσεων που θα επιβληθούν για τη νέα παράβαση», ανέφερε η FIFA στην ανακοίνωσή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αναφέροντας ότι αποκαταστάθηκε μία μεγάλη αδικία, χωρίς να κάνει αναφορά σε δική του παρέμβαση.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε συζητήσεις στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που επικαλείται το σχετικό ρεπορτάζ, πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια απόφαση σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού παίκτης που είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.

Η αντίδραση του Βελγίου

Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση της FIFA, υποστηρίζοντας ότι η αναστολή της ποινής έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Πειθαρχικού Κώδικα και του Κανονισμού Διεξαγωγής του Μουντιάλ 2026.

«Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να κηρύξει τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπαλογκάν, διαθέσιμο να αγωνιστεί στην αναμέτρηση ΗΠΑ–Βελγίου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου (17:00 ώρα Σιάτλ). Η FIFA στηρίζει την απόφασή της στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μπορεί να αποφασίσει την αναστολή εκτέλεσης μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί. Ωστόσο, το άρθρο 66.4 του ίδιου Πειθαρχικού Κώδικα ορίζει ρητά ότι η αποβολή με κόκκινη κάρτα συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από τον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας του, όπως ακριβώς συνέβη σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις αποβολών με κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Επιπλέον, και ανεξαρτήτως των παραπάνω, η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού Διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, όπως προβλέπονται στο άρθρο 10.5: Εάν ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα ή με δεύτερη κίτρινη κάρτα που επιφέρει αποβολή, τίθεται αυτομάτως εκτός του αμέσως επόμενου αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβληθούν και περαιτέρω κυρώσεις.

Ο αυτόματος χαρακτήρας της συγκεκριμένης ποινής επιβεβαιώθηκε επίσης ρητά με την Εγκύκλιο Νο. 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, η οποία διανεμήθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη στις 12 Μαΐου 2026. Η ίδια διάταξη επαναλαμβάνεται σε κάθε σύσκεψη συντονισμού αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 πριν από κάθε αναμέτρηση, ενώ περιλαμβάνεται και σε όλες τις επίσημες παρουσιάσεις των εργαστηρίων (workshops) της FIFA για τη διοργάνωση.

Με στόχο τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των συμμετεχουσών ομάδων και την προστασία των θεμελιωδών αρχών του ευ αγωνίζεσθαι, τόσο στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και στις μελλοντικές διοργανώσεις, η RBFA εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές».