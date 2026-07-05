Βαρύ πένθος στην Κρήτη: Πέθανε η δημοσιογράφος, Μαρία Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, 46 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εργαζόταν στην Κρήτη TV και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, με τον θάνατό της να βυθίζει στο πένθος τον όμιλο και την τοπική κοινωνία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη, Μαρίας Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών. – Η Μαρία Αντωνογιαννάκη σήμερα Κυριακή απόγευμα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού. – Η ΚΡΗΤΗ ΤV και η «Νέα Κρήτη» εκφράζουν το βαρύ τους πένθος, αναφέροντας πως «ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας» και πως «έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά».

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Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη, Μαρίας Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε και η ταυτότητα της δημοσιογράφου.

Η ιστοσελίδα neakriti γράφει:

Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.

Ο άνθρωπος μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών.. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ…

Καλό ταξίδι…

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ ΤV.

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