Βαρύ πένθος στην Κρήτη: Πέθανε η δημοσιογράφος, Μαρία Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη, Μαρίας Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε και η ταυτότητα της δημοσιογράφου.

Η ιστοσελίδα neakriti γράφει:

Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.

Ο άνθρωπος μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών.. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ…

Καλό ταξίδι…

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ ΤV.