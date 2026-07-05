Δήμητρα Γαλάνη: «Ο μπαμπάς μου είχε καλλιτεχνική φλέβα – Η μάνα μου ήταν μία πολύ δυναμική γυναίκα»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη. Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, αναφερόμενη στην οικογένεια μέσα στην οποία μεγάλωσε.

Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Γαλάνη εξομολογήθηκε πως: «Η οικογένειά μου ήταν αυτό που λέμε σήμερα, μεσαία τάξη. Τότε φτιαχνόταν. Δηλαδή στη δεκαετία του ’60 αρχίζει να φτιάχνεται αυτή η τάξη. Η μεσαία και πιο παραγωγική βέβαια πάντα στην Ελλάδα, και ανήκω σε αυτή την τάξη. Των ανθρώπων δηλαδή που ξεκινήσανε από το μηδέν, για να κάνουν κάτι καλό στη ζωή τους. Είχαν όραμα».

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Ο μπαμπάς μου είχε καλλιτεχνική φλέβα, αλλά δεν το έκανε επάγγελμα γιατί φοβήθηκε τότε. Έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό, γιατί ήταν λυρικός τραγουδιστής, ήταν τενόρος. Μου έβαζε τον δίσκο, την τάδε συμφωνία, και είχε το βιβλιαράκι με το σκορ του μαέστρου και μου έδειχνε τις νότες και μου έλεγε “κοίτα τώρα, έρχονται τα φλαουτάκια, και κοίτα που είναι σαν πουλάκια”. Εγώ έβλεπα τις νότες και φανταζόμουν ότι είναι πουλάκια που πετάνε».

«Ήταν υπέροχος και καλός άνθρωπος. Η μάνα μου ήταν μία πολύ δυναμική γυναίκα. Από 18-19 ετών, η μάνα μου μπαίνει στη δουλειά. Εργάστηκε ως πωλήτρια στην αρχή, αλλά η κυρία που είχε την εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι το έχει, και την στέλνει στη Γαλλία για σπουδές. Εγώ εντωμεταξύ έχω γεννηθεί. Η μαμά πήγε στη Γαλλία και ο μπαμπάς παρέα με την γιαγιά με κράτησαν», ανέφερε αμέσως μετά.