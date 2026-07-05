Αλεξάνδρα Νίκα: Το γλυκό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη της – Η ανάρτηση στο Instagram

Το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ ιδιαίτερο για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς είναι το πρώτο που περνάνε ως τετραμελής οικογένεια. Η όμορφη μητέρα, η οποία πριν από σχεδόν ένα μήνα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, την Κυριακή 5 Ιουλίου δημοσίευσε μία πολύ γλυκιά φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο ανήρτησε με την μορφή του story, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, την βλέπουμε αγκαλιά με το μωρό της.

Μητέρα και κόρη είναι ντυμένες στα ροζ, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα κοιτάει τον φακό της κάμερας. Η γλυκιά μαμά, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του νεογέννητου μωρού της, προσθέτοντας ένα emoji με ροζ λουλούδι.

Στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά τη γέννηση της κόρης της, η Αλεξάνδρα Νίκα είχε γράψει: «Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στον φανταστικό γιατρό μας Στέφανο Χανδακά, στη μαία μας Ελένη Τσιάρα και σε όλη την υπέροχη ομάδα του “ΜΗΤΕΡΑ” για την αμέριστη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξή τους σε μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής μας».