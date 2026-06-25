Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή ανάρτηση με τον γιο και την λίγων ημερών κόρη της

Το δεύτερο παιδί τους υποδέχτηκαν πριν από λίγες ημέρες, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Η ευτυχισμένη μητέρα, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram προφίλ της, με την μορφή του story, δημοσίευσε μία πάρα πολύ τρυφερή φωτογραφία με τον γιο και την κόρη της.

Στο όμορφο στιγμιότυπο, η Αλεξάνδρα Νίκα έχει στην αγκαλιά της τον σχεδόν δύο ετών γιο της, ενώ η νεογέννητη κόρη της είναι ξαπλωμένη μέσα στο καρότσι που κρατάει.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Νοέμβριο του 2024 ήρθε στον κόσμο ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο οποίος ονομάστηκε Βασίλης.

Όπως έγινε γνωστό, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους, το δεύτερο παιδί του αγαπημένου ζευγαριού, θα πάρει το όνομα Μιράντα.