Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή ανάρτηση με τον γιο και την λίγων ημερών κόρη της

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός υποδέχτηκαν πρόσφατα το δεύτερο παιδί τους, μία κόρη, με την ευτυχισμένη μητέρα να δημοσιεύει μια τρυφερή φωτογραφία με τα δύο παιδιά της, στο Instagram. 

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Αλεξάνδρα Νίκα
Φωτογραφία: Instagram/alexandra.nika
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός υποδέχτηκαν πριν από λίγες ημέρες το δεύτερο παιδί τους. Η ευτυχισμένη μητέρα δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με τον γιο και την κόρη της στο Instagram.
  • Στο όμορφο στιγμιότυπο, η Αλεξάνδρα Νίκα έχει στην αγκαλιά της τον σχεδόν δύο ετών γιο της, ενώ η νεογέννητη κόρη της είναι ξαπλωμένη μέσα στο καρότσι.
  • Ο γιος του ζευγαριού, ο οποίος ονομάστηκε Βασίλης, ήρθε στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2024. Η νεογέννητη κόρη τους θα πάρει το όνομα Μιράντα.

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Το δεύτερο παιδί τους υποδέχτηκαν πριν από λίγες ημέρες, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Η ευτυχισμένη μητέρα, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram προφίλ της, με την μορφή του story, δημοσίευσε μία πάρα πολύ τρυφερή φωτογραφία με τον γιο και την κόρη της.

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Στο όμορφο στιγμιότυπο, η Αλεξάνδρα Νίκα έχει στην αγκαλιά της τον σχεδόν δύο ετών γιο της, ενώ η νεογέννητη κόρη της είναι ξαπλωμένη μέσα στο καρότσι που κρατάει.

Αλεξάνδρα Νίκα

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Υπενθυμίζεται, ότι τον Νοέμβριο του 2024 ήρθε στον κόσμο ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο οποίος ονομάστηκε Βασίλης.

Όπως έγινε γνωστό, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους, το δεύτερο παιδί του αγαπημένου ζευγαριού, θα πάρει το όνομα Μιράντα.

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