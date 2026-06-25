Νίκη Λάμη: «Πιστεύω απόλυτα στην ιατρική, αλλά πιστεύω και στη φύση»

Η ηθοποιός Νίκη Λάμη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, εξήγησε πώς συνδυάζει την ψυχοθεραπεία με τη φύση. Τόνισε την απόλυτη πίστη της στην ιατρική, αλλά και στην αποτελεσματικότητα της φύσης, προτείνοντας έναν συνδυασμό κλασικής ιατρικής και εναλλακτικών μεθόδων.

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Νίκη Λάμη
Φωτογραφία: Instagram/niki_lami
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νίκη Λάμη, καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, μίλησε για το πώς συνδυάζει τη ψυχοθεραπεία με τη φύση.
  • Η ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω απόλυτα στην ιατρική, αλλά πιστεύω και στη φύση».
  • Για την ίδια, το ιδανικό είναι «ένα πάντρεμα της κλασσικής ιατρικής… αλλά και με κάποια πράγματα που μέσα στα χρόνια βλέπουμε ότι πιάνουν πολύ μεγάλο χώρο», τονίζοντας την ανάγκη για ισορροπία.

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Η Νίκη Λάμη κάθισε στον καναπέ της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, μαζί με την Κατερίνα Γερονικολού, την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Η ηθοποιός στη συνέντευξή της, εξήγησε το πώς συνδυάζει την ιατρική με τη φύση.

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Συγκεκριμένα, όταν η Φαίη Σκορδά ρώτησε τις δύο ηθοποιούς για το τι τρόπο έχουν βρει, για να ηρεμούν και για να υπάρχει μία εξέλιξη, η Νίκη Λάμη ανέφερε ότι: «Εγώ τα κάνω όλα. Και ψυχοθεραπεία και εναλλακτικά. Πιστεύω απόλυτα στην ιατρική, αλλά πιστεύω και στη φύση».

Αμέσως μετά, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Οπότε για εμένα το ιδανικό είναι ένα πάντρεμα της κλασσικής ιατρικής, όπως την ξέρουμε, αλλά και με κάποια πράγματα που μέσα στα χρόνια βλέπουμε ότι πιάνουν πολύ μεγάλο χώρο.

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Οπότε εγώ πιστεύω σε ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Γενικά στα πάντα να υπάρχει μία ισορροπία. Ούτε μόνο την ιατρική και δεν ακούω τίποτα, παρωπίδες, ούτε μόνο ότι εναλλακτικό υπάρχει».

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