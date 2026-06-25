Νίκη Λάμη: «Πιστεύω απόλυτα στην ιατρική, αλλά πιστεύω και στη φύση»

Η Νίκη Λάμη κάθισε στον καναπέ της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, μαζί με την Κατερίνα Γερονικολού, την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Η ηθοποιός στη συνέντευξή της, εξήγησε το πώς συνδυάζει την ιατρική με τη φύση.

Συγκεκριμένα, όταν η Φαίη Σκορδά ρώτησε τις δύο ηθοποιούς για το τι τρόπο έχουν βρει, για να ηρεμούν και για να υπάρχει μία εξέλιξη, η Νίκη Λάμη ανέφερε ότι: «Εγώ τα κάνω όλα. Και ψυχοθεραπεία και εναλλακτικά. Πιστεύω απόλυτα στην ιατρική, αλλά πιστεύω και στη φύση».

Αμέσως μετά, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Οπότε για εμένα το ιδανικό είναι ένα πάντρεμα της κλασσικής ιατρικής, όπως την ξέρουμε, αλλά και με κάποια πράγματα που μέσα στα χρόνια βλέπουμε ότι πιάνουν πολύ μεγάλο χώρο.

Οπότε εγώ πιστεύω σε ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Γενικά στα πάντα να υπάρχει μία ισορροπία. Ούτε μόνο την ιατρική και δεν ακούω τίποτα, παρωπίδες, ούτε μόνο ότι εναλλακτικό υπάρχει».