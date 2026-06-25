Αντώνης Μυριαγκός για τον «Καποδίστρια»: «Δέχτηκα πολλή αγάπη από τον κόσμο…»

Ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός μίλησε για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό, ειδικά από τους νέους, για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Καποδίστριας».

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Αντώνης Μυριαγκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντώνης Μυριαγκός, πρωταγωνιστής της ταινίας «Καποδίστριας», δήλωσε πως «δέχτηκα πολλή αγάπη από τον κόσμο» για τον ρόλο του.
  • Εξομολογήθηκε πως ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν οι νέοι.
  • Υπενθυμίζεται ότι η ταινία «Καποδίστριας» έκανε πρεμιέρα στην εκπνοή του 2025, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

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Με αφορμή τη φωτογράφιση των πρωταγωνιστών της παράστασης «Ο θάνατος και η κόρη», ο Αντώνης Μυριαγκός μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno». Ο επιτυχημένος ηθοποιός, ο οποίος λατρεύτηκε από ένα μεγάλο μέρος του κοινού μέσα από την ταινία «Καποδίστριας», στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αγάπη που δέχτηκε από τον κόσμο. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν οι νέοι.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Μυριαγκός ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας, και εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ως «Ιωάννης Καποδίστριας». Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην εκπνοή του 2025, με το κοινό να την «αγκαλιάζει».

Μιλώντας για τον «Καποδίστρια», ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανέφερε πως: «Ήταν μία πολύ ωραία χρονιά, γιατί δέχτηκα πολλή αγάπη από τον κόσμο, μιας και ο “Καποδίστριας” είχε την τύχη να προβληθεί με μεγάλη επιτυχία, ο κόσμος πήγε και το είδε».

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«Ήταν συγκινητικό περισσότερο από τα πιτσιρίκια, από τις νέες γενιές. Οι οποίοι ερχόντουσαν με πολλή αγάπη και ήθελαν να βγάλουμε μία σέλφι», συνέχισε ο Αντώνης Μυριαγκός.

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