Γλυκερία για την τραπ: «Όταν είναι πολύ αιχμηρός ο λόγος, δεν μου αρέσει καθόλου»

Η Γλυκερία και ο Γιώργος Θεοφάνους παραχώρησαν δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου. Και οι δύο εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την τραπ μουσική.

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Γλυκερία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γλυκερία και ο Γιώργος Θεοφάνους τοποθετήθηκαν για το θέμα της τραπ μουσικής σε δηλώσεις τους στην εκπομπή «Happy Day».
  • Η Γλυκερία δήλωσε ότι δεν παρακολουθεί στενά την τραπ, καθώς «όταν είναι πολύ αιχμηρός ο λόγος, δεν μου αρέσει καθόλου» και την ενοχλεί «γιατί προσβάλλει διάφορα πράγματα».
  • Ο Γιώργος Θεοφάνους εξέφρασε την απορία του «πώς να ακούσω τον άλλον να βρίζει μέσα στο τραγούδι», αναφερόμενος στην παράδοση των προηγούμενων γενεών που μελοποιούσαν ποιητές.

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Δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, παραχώρησαν η Γλυκερία και ο Γιώργος Θεοφάνους, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου. Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», η σπουδαία ερμηνεύτρια και ο καταξιωμένος στιχουργός και συνθέτης, τοποθετήθηκαν και για το θέμα της τραπ μουσικής.

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Σχετικά με τα νέα είδη μουσικής, όπως η τραπ, η Γλυκερία ανέφερε ότι: «Εντάξει, εγώ δεν τα παρακολουθώ τόσο στενά, κυρίως την τραπ, γιατί όταν είναι πολύ αιχμηρός ο λόγος, δεν μου αρέσει καθόλου. Με ενοχλεί δηλαδή, γιατί προσβάλλει διάφορα πράγματα.

Όλα τα νέα ρεύματα, όσο μπορώ τα παρακολουθώ. Δεν τα ακολουθώ, τα παρακολουθώ».

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Από την πλευρά του, ο Γιώργος Θεοφάνους είπε: «Μεγαλώσαμε με τους προηγούμενους να μελοποιούν τον Ρίτσο, τον Γκάτσο, τον Σεφέρη, τον Ελύτη. Οπότε τώρα πώς να ακούσω τον άλλον να βρίζει μέσα στο τραγούδι και να πετάει οτιδήποτε άλλο εκτός από ελληνικό κιόλας, πέρα από αυτό».  

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