Βασιλική Τρουφάκου: «Δεν πειράζει κάποια στιγμή να μην είμαστε καλά…»

Την Βασιλική Τρουφάκου υποδέχτηκαν το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, στο «Πρωίαν σε είδον». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέμα της τοξικής θετικότητας.

Με αφορμή μία σχετική ερώτηση που της έκανε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Βασιλική Τρουφάκου εξήγησε πως: «Η τοξική θετικότητα είναι αυτό που δεν επιτρέπουμε στα άσχημα ή στα πιο δύσκολα μάλλον συναισθήματα, να υπάρξουν. Και ακόμα χειρότερα να τα συζητήσουμε.

Είναι άσχημο και το να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας… Λέμε “γιατί νιώθω έτσι;”, είναι μια δύσκολη κατάσταση, νιώθεις κάτι άσχημο. Δεν απαγορεύεται. Και στις σχέσεις υπάρχει αυτό. Δηλαδή θα πεις κάτι άβολο, κάτι άσχημο, κάτι δυσάρεστο που σου συνέβη, και θα σου πουν “έλα μωρέ, άστο αυτό”. Περίμενε, να το πιάσουμε και μετά να το αφήσουμε. Δεν είπα να το κρατήσουμε».

«Οπότε αυτό είναι κάπως τοξική θετικότητα που λένε, γιατί δεν επιτρέπεις στην παλέτα των ανθρωπίνων συναισθημάτων… Με κάθε άνθρωπο κάπως διαφορετικά μοιράζεσαι τη ζωή σου και τα προβλήματά σου στην πραγματικότητά σου. Έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι στη δύσκολη στιγμή εκεί, και να ακούσουν και το πιο άβολο. Υπάρχουν και ψυχαναλυτές επίσης», συνέχισε.

Η Βασιλική Τρουφάκου επίσης, ανέφερε: «Να πούμε δημόσια ότι δεν πειράζει κάποια στιγμή να μην είμαστε καλά, δεν πειράζει κάποια στιγμή να μην ξέρουμε την απάντηση σε κάτι, δεν πειράζει κάποια στιγμή να τα παίξουμε και λίγο. Είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή να μην νιώσουμε ούτε αποτυχημένοι, ούτε υποχρεωμένοι να ανταπεξέλθουμε τέλεια».